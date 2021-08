Moet ik mijn vrienden geld geven als ik mijn elektrische auto bij hen thuis oplaad?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een elektrische auto. Deze nieuwe vorm van transport brengt ook nieuwe gebruiken met zich mee. Als ik op bezoek ga bij vrienden of familie die verder uit mijn buurt wonen, heeft de auto behoefte aan wat extra energie om weer terug thuis te komen. Door het gebrek aan openbare laadplaatsen gebruik ik dan graag het stopcontact ter plaatse om even bij te laden voor de terugweg. Alhoewel mijn vrienden het zelf aanbieden en het geen probleem vinden, voelt het toch alsof ik te veel profiteer. Het opladen van een auto kost geld en het voelt niet fijn om hen een deel van mijn reis te laten betalen. Is het wenselijk om gastgevers te compenseren voor het opladen van mijn auto en hoe zou ik dit op een goede manier kunnen doen?

Auto opladen

Beste Auto opladen,

Het is zeker gewenst om de mensen bij wie u langs bent geweest te compenseren voor het opladen van uw auto. Presenteer het niet als een vraag: “Zal ik je betalen voor het stroomgebruik?”, want dan zeggen ze dat dat niet nodig is, maar geef een feitelijke mededeling: “Ik betaal je even X euro voor het opladen, hier alsjeblieft”. Het is handig om ongeveer te weten hoeveel het kost om uw auto op te laden, al naar gelang het peil van de accu, en dit bedrag paraat te hebben. Of u zegt: “Stuur me even een tikkie voor X euro, dan maak ik het over”. Het is goed om te betalen, want als u een benzineauto had, zou u ook niet op kosten van uw vrienden uw auto voltanken.