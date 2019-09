Moet ik mijn moeder een afscheidsknuffel geven als ik wegga?

Beste Beatrijs,

Ik ben een meisje van zeventien en mijn ouders zijn gescheiden. Elke vrijdag haalt mijn vader mij op voor het weekend. Mijn moeder werd laatst chagrijnig op mij en vond mij onverschillig, omdat ik niet vanuit de hal naar haar in de serre toe was gekomen om gedag te zeggen voor vertrek. Ik vind dat zij naar mij toe had moeten komen, omdat zij de moeder is en zij mij zou gaan missen. In de hal was ik bezig met mijn spullen. Zij wist dat we zouden vertrekken. Het klinkt misschien lullig, maar wie moet naar de ander toe voor een afscheidsknuffel?

Wie moet zich vervoegen?

Beste Wie moet zich vervoegen,

Er is geen formele regel voor wie naar wie toekomt in het geval van huisgenoten die vertrekken. In geval van gasten is het duidelijk: de gastheer/-vrouw doet bezoekers uitgeleide, begeleidt hen naar de voordeur en neemt daar afscheid. Maar huisgenoten gaan natuurlijk voortdurend weg en komen later weer terug. Vaak volstaat een in de gang geroepen ‘Tot later!’ of ‘Ik ben weg!’ Als een gezinsgenoot voor langere tijd weggaat, loopt de achterblijver meestal mee naar de voordeur en neemt daar afscheid, hoewel elkaar gedag zeggen in de huiskamer ook heel goed mogelijk is. In dat laatste geval loopt degene die vertrekt dus even naar de plaats in huis waar de achterblijver zich bevindt. Wie de ander het meest zal missen heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat er even gedag wordt gezegd.

In jouw situatie vermoed ik dat je moeder er enige moeite mee heeft om je vader te zien. Zij zal geen zin hebben gehad in het uitwisselen van beleefdheden. Om haar het ongemak van een ontmoeting met je vader te besparen had je beter even naar haar toe kunnen lopen om afscheid te nemen. Kleine moeite toch?