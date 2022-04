Moet ik mijn leven omgooien nu mijn moeder hulpbehoevend is?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Vorig jaar overleed mijn vader vrij plotseling, waardoor mijn tachtigjarige moeder na 56 jaar huwelijk alleen is komen te staan. Ze was sterk afhankelijk van mijn vader, omdat ze beginnende alzheimer heeft.

In de eerste weken na het overlijden hebben wij, de drie kinderen, haar bij toerbeurt iedere dag opgehaald en na het avondeten weer teruggebracht. Inmiddels heeft ze een paar uur per dag thuiszorg, maar desondanks verwacht ze dat er iedere dag iemand van de kinderen of aanhang komt of haar ophaalt. Mijn beide broers vinden dat we onze moeder niet alleen mogen laten en zijn er vrijwel iedere dag. Ze wonen bij haar in de buurt.

Mijn man en ik wonen 30 kilometer verder weg en kunnen dat niet vanwege werk en een druk gezin. Zelf rijd ik geen auto en ben hiervoor afhankelijk van mijn man. Op zondagen haalt hij mijn moeder op en brengt haar ’s avonds weer thuis. Er is nu wrijving met mijn broers die vinden dat ik me niet genoeg inzet.

In hoeverre moeten wij als dochter/schoonzoon ons eigen leven en bezigheden totaal omgooien voor een hulpbehoevende ouder?

Als moeder het niet meer redt

Beste Als moeder het niet meer redt,

Iemand van tachtig die aan beginnende dementie lijdt kan inderdaad niet alleen gelaten worden. Daar hebben uw broers gelijk in. Er moet snel een oplossing voor uw moeder komen en meer thuiszorg is geen oplossing. Zij brengt nu haar dagen gedeeltelijk door bij uw broers, maar u woont verder weg, rijdt geen auto, hebt een baan en een gezin. U kunt haar niet voortdurend halen en brengen.

Bovendien is zij dan ’s nachts alsnog alleen thuis, iets wat voor een alzheimerpatiënt echt akelig is. Als niemand van haar kinderen haar permanent in huis kan/wil nemen, zal zij opgenomen moeten worden in een zorginstelling. Ik raad u en uw broers aan om met de huisarts van uw moeder te spreken en een indicatie hiervoor aan te vragen, zodat u de procedure in gang kan zetten. Ook als alle seinen op groen staan, kan het nog een tijd duren voordat er ergens een plaats komt, want er zijn natuurlijk wachtlijsten.

In de tussentijd raad ik u aan om voor de dagen dat u door uw broers geacht wordt voor uw moeder te zorgen, gezelschap voor haar in dienst te nemen. Dat is uitdrukkelijk iemand anders dan een thuiszorgwerker. Een gezelschapsdame of -heer bekommert zich om de patiënt in sociaal opzicht. Hij/zij gaat wandelen, voert gesprekken, doet samen boodschappen, drinkt thee – enfin zorgt ervoor dat de patiënt zich niet bang of eenzaam voelt.