Moet ik mijn ex zeggen dat hij zo niet met mij kan omgaan?

Beste Beatrijs,

Mijn vriend heeft deze week onze relatie verbroken met een e-mail. Wij (beiden in de dertig) waren een jaar samen met ups en downs. De boodschap zelf kwam niet als een grote verrassing, maar de manier waarop des te meer. Hij wil me niet meer zien of spreken, dus er is geen kans om het af te sluiten. Dat vind ik heel pijnlijk en verdrietig. Ik heb nog kleren en boeken van hem en hij heeft een sleutel van mijn huis. Het liefste wil ik hem zeggen dat je zo niet met een (ex-)geliefde omgaat en dat een mens meer respect verdient. En ik wil hem zijn spullen teruggeven. Aan de andere kant wil ik er geen tijd en aandacht meer aan besteden. Wat kan ik het ­beste doen?

Gedumpt

Beste Gedumpt,

Een relatie beëindigen per e-mail is een onaangename en laffe manier van doen. Iemand die een jaar lang je geliefde is geweest, verdient een persoonlijk exitgesprek. Dat hoeft geen uren te duren, maar degene die aan de dijk wordt gezet moet er ook nog iets over kunnen zeggen. Dat uw (inmiddels ex-)vriend het niet kon opbrengen om u met open vizier tegemoet te treden straalt niet best af op zijn persoonlijkheid, dus misschien kunt u blij zijn dat u van hem af bent.

U vraagt zich af wat uw reactie moet zijn. In de eerste plaats: niets. Ga hem in ieder geval niet opbellen of terugmailen om hem te wijzen op zijn botte manier van doen. Mensen die aan de kant worden gezet (hetzij in de liefde, hetzij op hun werk) klagen standaard over ‘de manier waarop’. Ook al hebt u gelijk, het verandert niets aan het feit dát de relatie is afgelopen, dus u hoeft ook niets meer af te sluiten of af te hechten. Hul u in stilzwijgen. Laat uw ex in zijn sop gaarkoken en zich afvragen hoe zijn boodschap bij u is aangekomen. Gun het hem niet om uw verdriet en geschoktheid aan hem mee te delen. Die kunt u bespreken met uw vrienden en vriendinnen. Blijft over de kwestie van zijn spullen die nog bij u staan en uw sleutel. Die spullen hebben geen haast. Als hij er niet om vraagt, kunt u ze na een paar maanden weggooien. Uw sleutel moet u wel terug hebben. Wacht een weekje en stuur hem dan een afgemeten, eenregelig e-mailtje met de vraag of hij de sleutel bij u in de brievenbus wil doen.

Als hij dat nalaat, moet u uw slot vervangen. Verder contact met hem is overbodig en moet u ook niet nastreven. Zoals u zelf al schrijft: hij is het niet waard om nog langer tijd en aandacht aan te besteden.

