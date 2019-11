Moet ik mij echt aan de dresscode houden?

Beste Beatrijs,

Ik kreeg een uitnodiging voor een bruiloft, waarop als dresscode stond vermeld ‘tenue de ville’. Toen ik dat opzocht op Google, vond ik: voor dames pastelkleurige kleding met rok tot op de knie en hakken of elegante laarsjes. Nu ben ik een vrouw die altijd broeken draagt en nooit hakken. Bovendien heb ik een hekel aan kleding kopen voor een gelegenheid, als ik die daarna nooit meer zal dragen. Ik overweeg om een elegant broekpak aan te trekken en nette, platte schoenen. Is een dresscode een suggestie of een eis? Moet ik echt een pastelkleurige jurk of rok dragen of mag ik iets aan waar ik me prettig in voel?

Moet ik een rok aan?

Beste Moet ik een rok aan,

Een dresscode is een tamelijk dwingend voorschrift, waar gasten zich aan dienen te houden, maar ‘tenue de ville’ is de lichtst denkbare variant. Het enige wat ermee beoogd wordt is om spijkerbroeken en capuchontruien met opdruk buiten de deur te houden. Gasten wordt gevraagd om geen vrijetijdsoutfit maar nette kleding aan te trekken, dat is alles. Het gaat om het soort kleding dat mensen op kantoor en bij formele gelegenheden dragen. Vrouwen kunnen kiezen tussen een mantelpakje, een rok of een jurk of een broek met een mooi jasje en een smaakvolle bloes. Platte schoenen zijn zonder meer toegestaan. Van een pastelplicht is geen sprake. U hoeft niets speciaals aan te schaffen. U kunt gewoon een greep in uw kast doen en een broekpak of combinatie broek/ jasje tevoorschijn halen in sprekende of donkere kleuren, wat u maar wil.