Moet ik mensen mijden als ze laks zijn met de coronaregels of spreek ik ze erop aan?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik proberen in deze coronatijd binnen de regels er het beste van te maken. We ­ontvangen beperkt mensen thuis en gaan af en toe ergens op bezoek. Mij valt op dat veel mensen niet ventileren of te dicht bij mij komen. Ook zijn er mensen van wie ik weet dat ze contact hebben met volwassen (klein)kinderen of daar weer de vrienden van. Kortom, ik voel me bij veel mensen niet prettig. De vraag is hoe ik het beste daarmee kan omgaan. Hun de waarheid vertellen: ‘Je ventileert niet zo goed’, ‘je komt te dicht bij me’, ‘je bent niet zorgvuldig in je contacten’? Of alles afwimpelen: ‘Wij hebben zo weinig ­mogelijk contact gezien de ­huidige situatie?’ Dit laatste klopt niet helemaal, omdat we wel op bezoek gaan bij vrienden van wie we weten dat ze ook zorgvuldig zijn.

Verschillende coronanormen

Beste Verschillende corona­normen,

Bedenk dat u het enige gedrag dat u kunt controleren dat van uzelf is. Op niets wat andere mensen doen hebt u greep, ­behalve als men zich fysiek te dicht bij u ophoudt. Op dat ­moment kunt u de anderhalve-meter-regel in herinnering ­brengen, maar u kunt hen er niet van weerhouden om sociale contacten te onderhouden met hun eigen­­ volwassen (klein)kinderen of met wie dan ook. U hebt geen invloed op hoe dicht ze bij anderen in de buurt komen. U kunt hen niet aansporen om de ramen open te zetten in hun eigen huis, als ze geen zin hebben om in de kou te zitten.

U kunt wel een gesprek voeren om te peilen hoe precies of hoe rekkelijk uw bekenden omgaan met de regels, maar dan om uw eigen toekomstig gedrag te bepalen, niet om hen tot uw orde te roepen. Als bepaalde mensen niet aan uw standaarden voldoen, schort u de omgang met hen op tot betere tijden. Als ze op dezelfde lijn zitten als u, blijft de omgang in stand.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com