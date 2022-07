Moet ik meebetalen aan een cadeau voor mijn vroegere buurvrouw terwijl ik niet naar haar feest ga?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vroegere buurvrouw (ik ben een paar jaar geleden verhuisd) geeft een feest voor haar vijftigste verjaardag. We hebben weinig contact meer. Alhoewel ik het leuk vond dat ik werd uitgenodigd, moet ik het feest overslaan, omdat ik die avond iets anders te doen heb. Ik heb haar dit al persoonlijk laten weten. Nu heeft iemand het initiatief genomen voor een gezamenlijk cadeau en gaat er een Whatsappbericht rond met een tikkie. Je kan het bedrag dat je wil geven zelf invullen. Moet ik geld overmaken en zo ja, wat voor bedrag is wenselijk gezien ook mijn afwezigheid op het feest?

Is een bijdrage nodig?

Beste Is een bijdrage nodig,

Formeel gezien hoeft u geen cadeau te geven en ook niet mee te betalen aan een gemeenschappelijk cadeau, omdat u niet aanwezig zult zijn op het feest. Het mag natuurlijk wel. Als u dat toch leuk vindt om te doen, kunt u een kleiner bedrag overmaken: de helft of een derde van wat u anders uitgegeven zou hebben is meer dan genoeg. Suggestie: stuur een felicitatiekaartje naar de voormalige buurvrouw. Dat is altijd een aardig gebaar en dat kunt u ook doen als u niet meebetaalt aan het gemeenschappelijke cadeau.