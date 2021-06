Moet ik meebetalen aan cadeaus voor de familie van mijn vriendin, ook als ik niet eens naar het feestje ga?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een student van 18 en heb sinds een jaar een relatie met mijn vriendin. Zij vraagt mij om mee te betalen aan cadeaus voor vrienden of familieleden, ook als ik niet naar de desbetreffende verjaardag kan. Is dit gepast?Meebetalen?

Beste Meebetalen,

Nee, dit is niet gepast. Zolang u nog geen gevestigd stel bent (u bent niet getrouwd, u woont niet samen, u deelt geen huishouden) heeft iedereen gewoon zijn/ haar eigen familie en vrienden en betaalt iedereen zelf de cadeaus voor verjaardagen. Als een goede vriend(in) of familielid van uw vriendin jarig is en een feestje geeft, koopt zij het cadeau en u gaat zonder te betalen mee naar het feestje. Omgekeerd hetzelfde: u betaalt de cadeautjes voor uw intimi en als er een feestelijke bijeenkomst wordt gehouden, mag zij gratis met u mee. Die feestjes van elkaars sociale kring aflopen is trouwens vrijwillig. Wie geen tijd of geen zin heeft hoeft zich niet verplicht te voelen.