Moet ik iets zeggen van racistische grappen in de groepsapp?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In een whatsappgroep met vrienden worden regelmatig grappige foto’s, filmpjes en memes gedeeld. Meestal zijn die onschuldig, maar van tijd tot tijd worden hier ook grappig bedoelde dingen gedeeld die ronduit racistisch zijn. Dit soort berichten vind ik pijnlijk om te zien en ik wil graag een gesprek voeren dat ik dit niet vind kunnen. Ik aarzel hierover, omdat een berichtje met de strekking ‘Dit vind ik niet oké’ zo sterk afwijkt van de melige chat-sfeer die normaal in de appgroep bestaat. Ik zou de verzender van het bericht persoonlijk kunnen aanspreken, maar eigenlijk vind ik dat het de hele groep aangaat. Hoe kan ik dit gesprek over wellicht onbedoeld maar daarom niet minder pijnlijk racisme het beste voeren?

Racistische appjes

Beste Racistische appjes,

Het lijkt me raadzaam om uw ongenoegen wél in de groepsapp (dus aan iedereen tegelijk) uit te spreken. Als er racistische opmerkingen zouden vallen tijdens een cafébijeenkomst, zou u ook niet wachten tot u de persoon in kwestie onder vier ogen kunt spreken. Dan zou u meteen reageren. Dus ook in de groepsapp. Heel simpel: reageer onmiddellijk en stuur een berichtje in de trant van: ‘Dit soort plaatjes (filmpjes/grapjes) zijn racistisch en echt niet oké.’ Hoogstwaarschijnlijk krijgt u bijval van medestanders, waardoor de kans toeneemt dat dit gedrag uitdooft.