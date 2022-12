Moet ik echt de hele kerst steenkolenengels praten, om mijn Japanse zwager niet buiten te sluiten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds twee jaar heeft mijn zus een Japanse vriend met wie ze in Engeland samenwoont. Onze familie van acht personen (twee ouders, drie kinderen plus aanhang) woont erg ver uit elkaar en we zijn niet vaak samen met het hele gezin. Daarom kijk ik extra uit naar de kerstdagen bij onze ouders en zien mijn vriendin en ik ertegenop de hele tijd Engels te moeten praten.

Ik voel mezelf minder vrij in het Engels en de anderen spreken het ook niet allemaal even goed. Daardoor is het voortdurend zoeken naar vocabulaire en lopen ook persoonlijke gesprekken vaak stroef. De vriend van mijn zus neemt trouwens aan het merendeel van de gesprekken niet actief deel, waardoor geregeld de situatie ontstaat dat ik met mijn eigen moeder steenkolenengels zit te praten.

Ik wil mijn zwager niet buitensluiten en ook graag – vanzelfsprekend in het Engels - persoonlijk spreken. Daarbij waarschuwt mijn zus dat hij het gevoel kan krijgen dat het over hem gaat, als we onderling Nederlands spreken. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Geen steenkolenengels alsjeblieft

Beste Geen steenkolenengels,

Als u een paar dagen met de familie bij elkaar bent, hoeft er zeker niet al die tijd onafgebroken Engels te worden gesproken. Engels is alleen gepast, wanneer er sprake is van een centraal gesprek, bijvoorbeeld aan tafel. Aangezien u met acht personen bent, zal zelfs zo’n tafelgesprek al snel uiteenvallen in onderonsjes met twee of drie personen.

Het is zeker belangrijk om Engels te spreken, als uw niet-Nederlandstalige zwager erbij zit en op een actieve manier meeluistert en spreekt. Maar als hij ergens anders zit of met iemand anders in gesprek is, kunt u gewoon Nederlands spreken met uw eigen gesprekspartner. Een kwestie van opletten en snel omschakelen.

Uw zwager zal verder heus wel begrijpen dat de familie in eerste instantie Nederlands met elkaar spreekt. In zijn eigen familie zullen ze ook overwegend hun moedertaal spreken, als hij zijn geliefde meebrengt voor bezoek. Het is voor een anderstalige in een schoonfamilie trouwens ook vermoeiend om lange tijd een andere taal te moeten spreken dan die van hem of haar zelf.

Meestal vinden anderstaligen het bij een logeerpartij helemaal niet erg om een paar uur iets voor zichzelf te doen zonder te hoeven communiceren met de rest. Als uw zwager op een alerte manier aanwezig is en luisterbereidheid toont, zorg er dan in ieder geval voor om Engels te spreken en hem bij het gesprek te betrekken. Voor de rest wijst het zich ongetwijfeld vanzelf.