Moet ik de parkeerboete van het bezoek betalen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij wonen in een straat met betaald parkeren. Voor bezoek hebben we een vergunning, zodat ik het kenteken in een app kan zetten en dan hoeft het bezoek niet te betalen.

Laatst kwamen vrienden bij ons eten en ben ik vergeten deze app aan te zetten. Halverwege de avond riep iemand: ‘Is het kenteken van de auto wel ingevoerd in de app?’ en toen heb ik het alsnog gedaan. De vriend stuurt mij nu een bericht dat hij een boete heeft gekregen. Moet ik aanbieden om deze boete te betalen? Ik ben immers vergeten om de app aan te zetten.

Wie betaalt de boete?

Beste Wie betaalt de boete,

In deze situatie lijkt het me raadzaam om de kosten van de boete te delen. De ene partij is vergeten om op tijd het kenteken in te voeren. De andere partij heeft er niet aan gedacht om de ander erop te attenderen dat de app geactiveerd moest worden. Het delen van de schade lijkt de beste oplossing.