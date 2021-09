Moet ik de nieuwe vriendinnen van mijn gewelddadige ex voor hem waarschuwen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Recentelijk heb ik de relatie met mijn vriend verbroken. In eerste instantie leek het een hele leuke aardige man, maar na enige tijd samenwonen bleek dat hij hele akelige karaktertrekjes en dito gedrag heeft. Uiteindelijk heb ik de relatie verbroken na meerdere malen huiselijk geweld. Ik heb hiervan melding gemaakt bij de politie. Nog geen aangifte vanwege zakelijke afhandeling (advies van de politie). Ik heb contact gezocht met zijn ex-vrouw en een eerdere vriendin. Van hen hoorde ik soortgelijke verhalen. Ook zijn dochters bevestigden het huiselijk geweld. Ik ben blij dat ik van hem af ben, maar ik vrees dat er nog meer slachtoffers gaan vallen. Hij stuurt mij nare appjes en screenshots, en daar zie ik weer nieuwe vrouwennamen staan. Tijdens de laatste weken van onze relatie was hij ook al actief op Tinder. Ik maak me zorgen over andere vrouwen die in zijn handen vallen. Ik vind dat vrouwen elkaar moeten steunen. Hoe moet ik me hierin opstellen? Wat kan ik wel en niet doen?

Onbekende vrouwen redden

Beste Onbekende vrouwen redden,

Ik raad u nadrukkelijk af om u bezig te houden met de vrouwen met wie uw ex zich in de toekomst zal bezighouden. U mag blij zijn dat u zonder al te heftige kleerscheuren van hem af bent. U hebt nog geen aangifte kunnen doen van huiselijk geweld bij de politie. Als die mogelijkheid er is, doe dat dan vooral, maar laat het verder zitten. Nu al stuurt hij u appjes en screen­shots, waar u geen prijs op stelt. Hoe denkt u dat hij zal reageren, als u zijn nieuwe veroveringen benadert om hen te waarschuwen tegen hem?

Hij zal des duivels zijn en u dan pas goed het leven zuur maken.

Afgezien daarvan: vrouwen die een relatie met hem of met wie dan ook zijn aangegaan zitten niet te wachten op waarschuwingen van eerdere vrouwen. Zij zullen uw informatie over zijn naargeestigheid zien als onzinnige verdachtmakingen en als jaloezie of wraak van een verlaten vrouw. En als die vrouwen dat zelf niet zo zien, zal hun nieuwe geliefde, uw ex, u wel wegzetten als een krankzinnige maniak.

Er is geen manier waarop u deze strijd kunt winnen – integendeel: door uzelf indirect met hem te blijven bemoeien, snijdt u alleen uzelf in de vingers. Verbreek elk contact met hem en blijf zo ver mogelijk bij hem uit de buurt. Zet alleen zo nodig de aangifte door. Als een toekomstig slachtoffer u op zeker moment benadert, kunt u altijd een boekje open doen, maar u hebt geen morele verplichting om onbekende vrouwen uit de klauwen van akelige mannen te houden.