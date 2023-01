Moet ik dat jonge gezin maandenlang bij ons laten logeren, zoals mijn man wil?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een goede vriend van mijn man is een paar jaar geleden geëmigreerd en komt nu voor een paar maanden naar Nederland. Hij heeft gevraagd of hij met zijn jonge gezin bij ons kan logeren. Mijn man vindt dat we dit moeten overwegen, want hij voelt zich erg loyaal met deze vriend. Ik daarentegen voel er helemaal niks voor om een heel gezin onderdak te bieden. We werken allebei fulltime en hebben twee bijna volwassen kinderen die nog thuis wonen. Wij wonen in een groot huis.

Mijn man ziet het probleem niet en vindt dat ik me flexibeler moet opstellen. Wat vindt u?

Ze willen hier logeren

Beste Ze willen hier logeren,

Dit is iets waar u met uw man overeenstemming over moet vinden. Veel hangt af van uw omstandigheden en uw houding tegenover logés in het algemeen. Ik geef een paar punten ter overweging.

Zit uw huis zo in elkaar dat u over een aparte, desgewenst als Airbnb bruikbare vleugel met keuken en badkamer beschikt of hebt u alleen een paar lege kamers op de zolderetage? In het laatste geval zult u uw eigen keuken en badkamer moeten delen met de logees.

Vindt u het geen probleem om op alle uren van de dag en nacht overal in uw huis logés tegen het lijf te lopen? Kunnen logés vrijelijk gebruikmaken van uw wasmachine, uw ijskast en uw gasfornuis?

Vindt u het vervelend om maandenlang drie of vier extra mensen aan uw eettafel en voor uw tv te hebben zitten? Bent u bestand tegen het lawaai dat jonge kinderen met zich meebrengen? Verwacht u dat u als oppas voor jonge kinderen ingeschakeld zult worden, als uw vrienden uitgaan of afspraken buitenshuis hebben?

Tenzij het een geval van nood betreft (gevluchte Oekraïners of asielzoekers) zullen de meeste mensen niet over genoeg ruimhartigheid beschikken om een maandenlange logeerpartij aan te kunnen. Uw man vindt dit geen probleem, maar u hebt er ook iets over te zeggen. Bedenk wat de maximale tijdsduur is die u zelf zou kunnen opbrengen om het gezin bij u te laten logeren, bespreek dit met uw man en word het eens.

Als vragende partij mag het logeergezin blij zijn met elk aanbod. Daarna zullen ze hun eigen voorzieningen moeten bekostigen.