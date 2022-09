Moet ik antwoorden als mannen uit een grijs verleden zich melden om de banden aan te halen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Door mijn werk ben ik (gelukkig getrouwde vrouw van 56) de laatste tijd zichtbaarder op traditionele en sociale media. Het overkomt me met enige regelmaat dat mannelijke kennissen of studiegenoten uit een grijs verleden via mijn werk-e-mailadres contact zoeken om de banden eens gezellig aan te halen.

Ik zit daar niet op te wachten! Ik heb een drukke baan en een uitgebreide vriendenkring. Deze mailtjes komen, vermoed ik, van inmiddels gescheiden heren die mijn huidige status op dit punt willen peilen, of ben ik nu te achterdochtig?

Niet antwoorden lijkt onbeleefd, maar wél antwoorden werkt, heb ik gemerkt, als aansporing tot een voorstel om af te spreken. Heeft u raad?

Ongewenste contactpogingen

Beste Ongewenste contactpogingen,

U bent niet verplicht om te antwoorden op ongevraagde e-mails of app-berichtjes van mensen (mannen) die u kent van lang geleden. Of deze heren op relationele romantiek uit zijn of alleen maar een gezellig avondje, doet er niet toe. Als u er niet voor voelt, hoeft u niet in het voorstel mee te gaan.

Het staat u te allen tijde vrij om ongewenste mailtjes naast u neer te leggen, ook al is negeren inderdaad niet heel aardig. Als u liever aardig bent, schrijf dan een mailtje terug, waarin u kort en bondig samenvat wat uw huidige omstandigheden op werk- en relatiegebied zijn, en waarin u uitlegt dat u geen tijd hebt voor een afspraak met degene die initiatief tot contact heeft genomen, omdat u het daarvoor te druk hebt en u qua sociaal leven aan uw taks zit.