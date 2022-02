Mijn zus won de loterij en wil niets aan mij geven; wat moet ik met die boodschap?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn zus heeft vorige maand een groot geldbedrag gewonnen in een grote, landelijke loterij. Ze wilde niet zeggen hoeveel, maar ‘je spreekt met een miljonair’. Ook zei ze direct dat ze niets aan mij zou geven. Nu denk ik dat beide mededelingen haar door een coach van deze loterij zijn ingefluisterd.

Ik vind het lastig om hiermee om te gaan, omdat ik heel goed wat financiële ondersteuning zou kunnen gebruiken. Ik begrijp best dat als iemand zo’n prijs wint, iedereen denkt een graantje mee te mogen pikken. Maar ik ben bang dat de verhoudingen er onvermijdelijk door veranderen. Nu al ontstaat er afstand als ik haar met een nieuwe telefoon van meer dan 1000 euro zie. Ik weet niet goed wat het bij me opwekt: jaloezie, afgunst of spijt dat we niet meer op dezelfde manier met elkaar kunnen omgaan als we ons leven lang hebben gedaan. Moreel is zij noch ik ergens toe verplicht, maar praktisch? Moet ik maar gewoon tevreden zijn met wat ik heb en blij zijn voor haar?

Nasleep van een prijs

Beste Nasleep van een prijs,

Zoals bekend leiden grote loterijprijzen altijd tot ellende, zo niet bij de winnaars zelf, van wie hun hele leven op z’n kop wordt gezet, dan wel bij de familie en vrienden van een winnaar die last krijgen van afgunst en willen meedelen in de plotselinge rijkdom.

Een coach die winnaars begeleidt adviseert dan ook doorgaans om er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan te geven, maar voor intimi kun je zoiets niet verborgen houden. U zult dus moeten leren leven met het feit dat uw zus ineens over heel veel geld beschikt, waar u op geen enkele manier aanspraak op kan maken. Het is overigens goed mogelijk dat zij u op zeker moment wel degelijk een bedrag schenkt (wat heeft ze eraan om alles voor zichzelf te houden?) hoewel zo’n geste u weer tot dankbaarheid verplicht.

Het enige wat u kunt doen is de hele kwestie verdringen. Zet het uit uw hoofd, denk er niet over na, laat het niet uw humeur bederven. Verdiep u niet in de prijs van haar nieuwe telefoontje of van wat ze nog meer aanschaft. Alles is beter om gedachtetijd aan te besteden dan de rijkdom van uw zus. Dat betekent ook dat u zich niet hoeft uit te putten in betuigingen van enthousiasme en plaatsvervangende blijdschap over haar loterijgeluk. Negeer het en probeer de oude broer-zus-verhouding zo goed en zo kwaad als dat kan voort te zetten. Uw zus heeft hierin trouwens ook een taak: zij dient haar rijkdom niet te etaleren en zeker niet andere mensen de ogen uit te steken. Desondanks zal die prijs onvermijdelijk een wig drijven tussen uw zus en haar sociale omgeving die gewoon als altijd moet sappelen in het dagelijks leven. Het feit dat zij extreem goed in de slappe was zit kan niet worden ontkend, hooguit tijdelijk een beetje weggemoffeld.