Mijn zus doet zich beter voor tegenover kennissen. Hoe zeg ik dat dit heel irritant is?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn zus lijkt te vergeten om onder alle omstandigheden bij zichzelf te blijven. Het gebeurt bijvoorbeeld als ik haar bel, terwijl ze visite heeft of als zij in mijn gezelschap een kennis tegenkomt. Ze doet dan anders dan als ik met haar alleen ben: uit de hoogte, ze spreekt in een lager spreektempo, gedragen stem, lagere stemtoon.

Het doet mij denken aan hoe mijn moeder deed als zij in contact was met iemand van hogere status. Dan kon zij opeens heel overdreven netjes gaan praten. Ze sprak mij dan aan met mijn geboortenaam in plaats van mijn roepnaam en ze had een andere, zogenaamd beschaafde, klank in haar stem.

Ik vond en vind dat ontzettend irritant. Wees gewoon jezelf onder alle omstandigheden en doe jezelf niet beter of anders voor dan je bent! Je verloochent jezelf en je afkomst. Hoe kan ik aan mijn zus duidelijk maken dat ik dit heel erg irritant vind?

Een andere stem

Beste Een andere stem,

Het is lastig om uw zus aan te spreken (kritiek te hebben) op haar manier van spreken. Mensen passen zich, soms bewust maar vaak ook onbewust, aan in hun manier van spreken aan degene(n) met wie ze in gesprek zijn. Wat u beschrijft doet me denken aan een tienerjongen die de telefoon opneemt met een lagere stem dan normaal, omdat hij als ouder en volwassener gezien wil worden dan hij is.

In Amerika is het verschijnsel code switching bekend: zwarte mensen die op een witte manier gaan praten in een witte omgeving, maar ook witte of licht-getinte mensen die om een zwart publiek te bereiken met een zwarte tongval gaan praten.

Beide vormen van code switching kunnen woede opwekken bij toehoorders die vinden dat een schoenmaker bij zijn leest moet blijven. Oftewel: je mag niet anders praten dan zoals je bent opgevoed of zoals je dat meestal doet.

Persoonlijk vind ik het een beetje aanmatigend om je hieraan te ergeren. Iemand mag praten, zoals hem of haar dat goed dunkt, en het is niet aan de luisteraar om te bepalen dat de spreker in het ene geval wel zichzelf is en in het andere geval niet. De spreker is altijd zichzelf en brengt alleen verschillende accenten aan voor verschillende situaties. Ik raad u dan ook aan om de verschillende stemmen van uw zus zonder kritiek te laten passeren.