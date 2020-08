Mijn zoon wil nog dit jaar een nieuwe keuken kopen van de erfenis van mijn vader

Beste Beatrijs,

Van mijn recentelijk overleden vader heb ik als enige erfgenaam bijna een ton geërfd. Mijn (enige) zoon had al eerder gezien (in mijn vaders post) om hoeveel geld het gaat. Ik heb hem gezegd me aan het schenkingsrecht te houden en in ieder geval dit jaar en volgend jaar 5500 euro naar hem over te maken en dit jaar 4400 euro naar zijn twee kinderen. Nu is hij te­leurgesteld. Hij dacht dat ik dit jaar wel een nieuwe keuken voor hem zou willen betalen. De Belasting­dienst zou dat niet merken, dacht hij, want de keuken zou ik ook voor mezelf kunnen aanschaffen. Wat denkt u hiervan?

Een punt van de taart

Beste Een punt van de taart,

Uw zoon kan geen aanspraak ma­ken op geldgiften uwerzijds. U bent de enige erfgenaam van uw vader. Als uw vader gewild had dat zijn kleinzoon geld zou erven, had hij wel een legaat voor hem laten opnemen in zijn testament. Dat heeft uw vader niet gedaan, dus zijn erfenis is voor u. U hoeft niets van uw vaders erfenis door te ge­ven aan uw zoon en trouwens ook niet aan uw kleinkinderen.

Het is zonder meer zorgzaam en aardig van u dat u uw zoon een bedrag wil schenken, maar dat is een vrijwillig gebaar en daarbij kunt u zich maar beter houden aan het schenkingsrecht, anders komen er problemen met de fiscus. Het past uw zoon overigens niet om zijn va­der onder druk te zetten om een nieuwe keuken te financieren.