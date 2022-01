Mijn vrouwelijke collega’s trekken elke dag iets anders aan, maar een broek kan toch best een week mee?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Er was een tijd dat ik, man van 59, dagelijks naar kantoor ging. Ik werk op een afdeling met in grote meerderheid vrouwelijke collega’s en het viel me op dat zij zonder uitzondering elke dag andere kleding droegen. Ik deed dat niet en vraag me af wat de etiquette op dit gebied voorschrijft.

Zelf heb ik de gewoonte bovenkleding twee dagen te dragen, een broek kan makkelijk een week mee. Uiteraard alleen op voorwaarde dat de kleding niet ruikt of vies is. Hoewel dat laatste ook nog wel een dingetje is. Als er alleen een klein modderspatje onderaan de pijp van mijn broek zit, moet ik daarvoor dan meteen een schone aantrekken? Voor het geval we ooit weer naar kantoor mogen, hoor ik graag uw advies.

Elke dag iets anders?

Beste Elke dag iets anders,

Veel vrouwen maken er een erezaak van om nooit twee dagen achter elkaar dezelfde kleding te dragen. Ze zijn bang dat ze anders een armoedige indruk maken, ze vinden het belangrijk om te laten zien dat ze over een ruime hoeveelheid outfits beschikken of ze hebben heel strikte hygiënische standaarden. Of ze bovenkleding na een dag ook altijd in de was gooien weet ik niet. Bloesjes, T-shirts misschien wel, maar van broeken en rokken kan ik me dat nauwelijks voorstellen, dat geeft wel heel veel (overbodige) wasbeurten.

Mannen doen dat eigenlijk nooit, elke dag iets anders aantrekken. Sommige strikte mannen nemen elke dag een schoon overhemd, maar twee dagen ermee doen kan ook prima. Sommige mannen dragen week in week uit dezelfde trui of hoodie. Pakken gaan af en toe naar de stomerij, maar informele broeken kunnen best een week worden gedragen zonder wasbeurt. Wat modderspatten betreft: even wachten tot ze zijn opgedroogd en u kunt de modder makkelijk verwijderen met een borstel.