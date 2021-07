Mijn vrouw wil geen ongevaccineerden bij ons thuis uitnodigen, ik zie dit anders

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden verschillen mijn vrouw en ik (zeventig-plus) van mening over het ontvangen en bezoeken van vrienden en familieleden die zich (nog) niet hebben laten vaccineren. Een stel heeft corona gehad en ziet (tegen het advies in) af van vaccinatie, de anderen willen geen vaccinatie, omdat ze eerst de effecten op langere termijn willen afwachten. Wij hebben twee prikken gehad en ik vind het veilig om weer iets af te spreken, nadat we ons anderhalf jaar strikt aan de regels hebben gehouden. Ik snak er naar om álle vrienden en familie weer echt te kunnen zien en spreken. Maar echtgenote is van mening dat we met ongevaccineerde mensen voorlopig geen afspraken moeten maken. Zij zegt zich niet voor niets zo strikt aan de regels te hebben gehouden en daar wil ze mee doorgaan. Kunt u ons raad geven hoe we dit moeten oplossen?

Contact met ongevaccineerden

Beste Contact met ongevaccineerden,

Sommige mensen zijn hier heel strikt in en weigeren elk contact met ongevaccineerden, anderen nemen genoegen met hun eigen vaccinatie als bescherming tegen een mogelijke coronabesmetting en vinden het prima om met wie dan ook afspraken te maken. Dit is echt een kwestie waarover u met uw vrouw tot overeenstemming moet zien te komen. Er is niet iemand die het absolute gelijk aan zijn of haar zijde heeft in dezen. Persoonlijk denk ik dat het geen kwaad kan om als gevaccineerde contact te hebben met ongevaccineerden. Zelf vertrouw ik op de kracht van de inenting als manier om je vrijheid terug te krijgen. Maar ja, als mensen desondanks huiverig zijn, is dat hun goed recht. Voorlopig geldt trouwens nog steeds de regel voor iedereen (gevaccineerd of niet) om anderhalve meter afstand te houden en geen fysiek contact (zoenen, omhelzen) aan te gaan. Op zichzelf zou dat voldoende moeten zijn om geen besmetting op te lopen, zeker voor degenen die hun vaccinaties binnen hebben.

Misschien kunt u daarmee uw vrouw overtuigen? Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan moet u in uw eentje bij mensen langs, als uw vrouw dat tenminste goed vindt.