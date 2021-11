Mijn vrouw wil geen hallo zeggen tegen familie of vrienden als ik aan het beeldbellen ben

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (man, 54) houd regelmatig contact met familie en vrienden via beeldbellen. Als mijn vrouw tijdens zo’n gesprek binnenkomt, zou ik graag mijn mobieltje naar haar toe willen draaien, zodat ze even kan zwaaien of groeten. Of mooier nog, dat ze zelf in beeld komt om te groeten. En misschien soms even om een praatje te maken. Zij wil dat niet. Ook niet als ze toonbaar is en als het geen vage onbekenden zijn. Zij voelt er zich ongemakkelijk bij en in haar privacy aangetast. Ze wil niet door een plotseling gesprek overvallen worden.

Ik voel me daar ongelukkig bij. Het vergroot voor mijn gevoel de afstand tussen mijn familie/vrienden en mijn vrouw. En het zou hun het gevoel kunnen geven dat mijn vrouw zo min mogelijk contact met hen wenst te hebben. Wat vindt u hiervan?

Er kan zelfs geen groet af

Beste Er kan zelfs geen groet af,

Als uw vrouw er niet voor voelt om zich in een videogesprek van u met een vriend of familielid te mengen, dan hoeft dat niet. Wanneer u zonder beeld aan het telefoneren bent met iemand uit uw sociale kring, ligt het ook niet voor de hand om het gesprek te onderbreken en de telefoon aan uw vrouw te geven, zodat zij een paar woorden kan wisselen met uw gespreksgenoot. Uw vrouw heeft geen behoefte aan een plichtmatig ‘hallo, alles goed?’-gesprekje, dat is helemaal niet erg. Respecteer dat gewoon. U kunt altijd degene met wie u belt op het eind van het beeldgesprek haar hartelijke groeten overbrengen. Zolang uw vrouw bij een fysieke ontmoeting met iemand van uw bekenden wel meedoet met de conversatie, is er niets aan de hand.