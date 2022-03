Mijn vrouw wil dat ik vlak bij haar pashokje ga zitten, terwijl daar ook andere dames rondlopen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Nu de coronamaatregelen zijn afgebouwd heb ik (man) opnieuw het niet geheel onverdeelde genoegen om mijn vrouw te mogen vergezellen op haar nimmer aflatende zoektocht naar perfect zittende kledingstukken. Als er sprake is van een winkel met een afgeschermd gedeelte met pashokjes, wil zij dat gedeelte liever niet verlaten om haar kleding te showen en vraagt mij dan om in die ruimte plaats te nemen, waar vaak een stoel staat. Ik kan me voorstellen dat andere vrouwen, die met een wellicht net iets te strakke rok of niet-flatterende broek uit een pashokje komen, niet zitten te wachten op vreemde mannenogen. Ik voel me ongemakkelijk bij deze situatie. Wat zegt de etiquette hierover?

Liever niet op de eerste rang

Beste Liever niet op de eerste rang,

Nee, als man kunt u beter niet de pashokjesruimte van vrouwen betreden. Dat vinden vrouwen niet fijn. U kunt dan beter in het pashokje zelf plaatsnemen (maar dat is veel te krap bemeten) of ergens buiten de pasruimte in de voor iedereen toegankelijke openbare winkelruimte. Dan moet uw vrouw maar even een eindje verder lopen om te showen wat ze heeft aangetrokken. De beste oplossing is natuurlijk dat uw vrouw voortaan een vriendin meeneemt om te shoppen. Dan hoeft u zich niet de hele middag te vervelen, en zo de tijd doorbrengen is sowieso geschikter en leuker voor vrouwen onderling.