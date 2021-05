Mijn vrouw wil dat ik op Moederdag bij ons gezin ben, in plaats van bij mijn moeder

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een jong gezin met mijn vrouw en twee kinderen (baby en kleuter). Als zoon ben ik gewend om op Moederdag mijn moeder in het zonnetje te zetten. Erg veel tijd spendeer ik niet één op één aan haar, daarom waardeert ze het altijd als ik haar op die dag ergens naartoe meeneem. Ik wil haar niet slechts met een bloemetje afschepen. Omdat mijn vrouw ook moeder is, wil ze op Moederdag natuurlijk ook graag in het zonnetje worden gezet. Aangezien onze oudste nog te jong is om dat alleen te regelen, was ik van plan om daarbij te helpen (ontbijt op bed). Dan zou ik later op de dag tijd kunnen spenderen aan mijn eigen moeder. Mijn vrouw is echter van mening dat Moederdag geldt voor ‘actieve’ moeders, en verwacht daarom dat ik deze dag voor en met ons eigen gezin doorbreng. Ik begrijp haar wens, maar ik twijfel er toch over. Wat zou uw advies zijn?

Tussen twee moeders

Beste Tussen twee moeders,

Er zijn geen inactieve moeders. Wie eenmaal moeder is geworden blijft dat tot haar laatste snik. Er is dan ook geen reden dat moeders met jonge kinderen meer eerbetuigingen verdienen dan moeders met oude kinderen. Moederdag is ook weer niet zo belangrijk dat de hele dag noodzakelijk in het teken staat van moederbewieroking. Het is alleen maar een (deels commercieel ingegeven) traditie om even stil te staan bij de waarde van moeders. Met het bekende ontbijt op bed, een tekening of knutselwerkje van de kinderen of een bosje bloemen wordt een moeder van jonge kinderen voldoende in het zonnetje gezet. De rest van de dag onderscheidt zich niet van andere zondagen.

Moeders van volwassen kinderen krijgen met Moederdag een telefoontje of een bloemetje en soms gaat een kind ook even langs, al dan niet met het eigen gezin. Als u in uw eentje iets wil doen met uw moeder, is dat natuurlijk prima. Als uw vrouw bezwaar maakt, kunt u haar tegemoet komen en voorstellen dat zij en de kinderen meegaan op het uitje met uw moeder. Zo heeft iedereen iets omhanden op die dag. Een andere keer kunt u apart met uw moeder afspreken. Dat hoeft niet speciaal op Moederdag.