Mijn vrouw wil dat ik mijn baard buiten scheer

Beste Beatrijs,

Mijn coronabaard moet regelmatig worden bijgepunt. Daartoe heb ik een trimapparaatje aangeschaft. Mijn vrouw is niet gediend van de haartjes die kunnen achterblijven in de wastafel of op de badkamervloer en heeft me daarom naar de achtertuin verbannen, waar het restmateriaal kan verwaaien tussen de hortensia’s. Ik voel me ietwat opgelaten om mijn baard te trimmen binnen het blikveld van buren. Ik vermoed dat het zoemende apparaat de nodige aandacht trekt. Misschien vrezen de buren wel dat de haartjes overwaaien naar hun terrastegels. Is het geoorloofd om in je achtertuin je baard te trimmen of je nagels te knippen, of geeft dat aanstoot? Mijn vrouw vindt dat ik het dan maar ’s avonds of ’s nachts moet doen, als de buren binnen zitten.

Waar soigneer ik mijn baard?

Beste Waar soigneer ik mijn baard,

Op zichzelf mogen mensen in hun eigen achtertuin best hun nagels knippen of hun baard of hun pony bijpunten. Dit levert geen noemenswaardig afval op. Maar waarom zou u uw persoonlijke lichaamsverzorging voor het oog van de buren verrichten of stiekem ’s nachts in het donker? Alleen omdat uw vrouw de badkamer spic en span wil houden? Daarmee schrijft ze u wel heel erg dwingend háár wet voor. De badkamer is de aangewezen plek voor lichaamsverzorging, al was het maar omdat daar ook een spiegel voorhanden is. Ik raad u aan om de eis van uw vrouw naast u neer te leggen en terug te keren naar de badkamer. Als u klaar bent met uw baardtrimklusje, is het een kleine moeite om de wastafel schoon te maken. Zo nodig haalt u de stofzuiger erbij om de badkamervloer van ongerechtigheden te ontdoen. Ook voor uw vrouw is ‘De beentjes van Sint Hildegard’ trouwens een nuttige kijktip.