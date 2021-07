Mijn vrouw wil al 25 jaar geen seks meer. Mag ik mijn heil elders zoeken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Na de geboorte van ons jongste kind, bijna 25 jaar geleden, zei mijn vrouw: ‘Zo, nu hoeft dat ook niet meer’ (seks dus). En het kwam er ook niet meer van. Omdat ik er per se voor de kinderen wilde zijn en omdat onze relatie verder wel oké was, heb ik me aangepast aan haar wens. Ik had wel altijd de hoop dat het ooit beter zou worden: straks zijn de kinderen het huis uit, straks hebben we meer vrije tijd en dergelijke. Ik heb ook weleens aangegeven dat ik de seks mis, maar dan krijg ik als reactie: ‘Ik wil wel gaan liggen als jij dat zo nodig wil’. Op die manier hoeft het voor mij niet, al is dat misschien nog beter dan het plan dat de laatste tijd door mijn hoofd speelt: waarom zou ik niet op zoek gaan naar een vrouw die ook naar seks verlangt, maar net als ik een partner heeft die er niets om geeft en bij wie ze niet weg wil? Is dit een raar idee? Bestaan zulke vrouwen überhaupt wel?

Beddendood

Beste Beddendood,

U had hier eigenlijk 25 jaar geleden iets aan moeten doen, toen uw vrouw eenzijdig de seks opzegde. Daar had u zich niet bij moeten neerleggen, want het vooruitzicht van nog decennia lang bij elkaar zijn zonder enige fysieke intimiteit is erg armzalig. Dat leidt op den duur tot verkilde verhoudingen.

Nu bent u 25 jaar verder, maar het probleem is er niet minder op geworden. Het eerste wat u te doen staat is het toch nog eens rustig met uw vrouw bespreken. U legt uit dat de totale afwezigheid van seks in uw huwelijk u zwaar valt. Vraag haar hoe zij hier tegenover staat. Vraag haar ook of ze iets kan bedenken om uw gemis te verlichten. Misschien heeft ze nog een ander idee dan ‘gewoon maar gaan liggen’. Als er niets concreets uit het gesprek komt, maar uw vrouw wel erkent dat er een gezamenlijk probleem is, kunt u voorstellen om naar een relatietherapeut te gaan die stellen met (seks)problemen bijstaat. Hopelijk is uw vrouw daar voor in. Als uw vrouw daar niets voor voelt, kunt u haar meedelen dat u op een andere manier uit deze impasse wil komen, namelijk door seks buiten uw huwelijk te zoeken, omdat dit aspect van het leven voor u te belangrijk is om helemaal van af te zien. Er bestaan datingsites die vooral op seks gericht zijn, waar ook vrouwen zijn ingeschreven, en waar u vast wel gegadigden zult kunnen vinden.

Dringend advies: doe dit in alle openheid, want als u het stiekem doet, komt er alleen maar meer ellende. Uw vrouw moet weten waar ze aan toe is. Als uw vrouw u verbiedt om seks buiten de deur te zoeken en niet bereid is tot enig compromis, wordt het tijd om het huwelijk toch maar voor gezien te houden. Dan kunt u nog steeds vriendschappelijke betrekkingen met uw vrouw erop nahouden, maar dan woont u elders en leidt u uw eigen leven.