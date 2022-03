Mijn vrouw verwent onze hond. Het beest wordt eenkennig, gromt en maakt bijtende bewegingen naar bezoek. Wat nu?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ons gezin (vrouw, man en dochter van acht) heeft een hondje. Dit beest is eenkennig en vooral gericht op mijn vouw en haar mateloze, toegeeflijke responsiviteit. Het loopt haar de hele dag achterna, krabt tegen deuren en begint te janken als het even niet bij haar kan zijn. Als er bezoek is, gromt het regelmatig, vooral wanneer mijn vrouw in de buurt is, of maakt een bijtende beweging in de richting van kuiten van het bezoek. Soms zijn dit vriendinnen van onze dochter. We houden hier rekening mee door het beestje in de achterkamer apart te houden.

Toen we de hond aanschaften, hebben we regels afgesproken. De hond slaapt in de schuur, mag niet op bank of stoelen zitten, niet schooien, alleen eten op voedingstijden. Wanneer ik er niet ben, geeft mijn vrouw het hondje koek, brood of een stukje kaas. Volgens mijn dochter slaapt het hondje naast haar op de bank als ik op mijn werk ben. Mijn vrouw heeft het op schoot tijdens het autorijden. Zij is gek op de hond, terwijl ik steeds minder plezier in het beest heb. Mijn vrouw en ik hebben hier regelmatig over gepraat, maar ik ben bang dat zij niet kan (wil) veranderen en het is mij nog niet gelukt om mij niet te storen aan de hond. De eerder afgesproken regels leiden tot stiekem gedrag van mijn vrouw.

Wat mag je van elkaar vragen en verwachten als het gaat om zorg voor en opvoeding van een huisdier?

Storend huisdier

Beste Storend huisdier,

Dit is een onhoudbare situatie. Een hond die agressief is tegen bezoekers (vooral kinderen!) moet worden afgemaakt. Daar kunt u als gezin niet mee leven. Een gezin (in ieder geval u en uw vrouw) moet ijzeren consequentheid betrachten bij het ­opvoeden van een hond.

Honden vereisen nog meer ­consequentheid dan kinderen. Dat is dus heel erg misgegaan met uw hond. Mogelijk onherstelbaar. De hond zal samen met uw vrouw op een stevige honden-­opvoedcursus moeten en wel zo snel mogelijk, voordat er gewonden vallen in uw gezin of onder bezoekers. Iedereen behalve uw vrouw loopt risico hierop.

Uw vrouw is buitengewoon ­onverantwoordelijk en onverstandig bezig geweest. Als zij weigert om met de hond op ­cursus te gaan of van zichzelf verwacht dat zij toch toegeeflijk zal blijven voor de hond, raad ik u aan een ultimatum te stellen: ofwel u en uw kind vertrekken uit huis en huwelijk, ofwel de hond verhuist naar het dieren­asiel.