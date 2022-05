Mijn vriendinnen nemen nooit het initiatief. Hoe kan ik voorkomen dat onze vriendschap verwatert?

In Moderne Manieren geef ik etiquetteadvies over botsingen in het sociale leven. Lezers tobben met vragen over cadeaus of bruiloften en die blijf ik graag beantwoorden. Maar u heeft vast ook kwesties die wat minder praktisch zijn en minder eenduidig te beantwoorden. Kwesties die meer op het gebied van de ethiek dan van de etiquette liggen. Vanaf nu zijn uw vragen op dat gebied, uw worstelingen met normen en waarden, ook van harte welkom.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.