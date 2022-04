Mijn vriendin wil naar Israël op vakantie, ik vind dat niet kunnen. Wat kies ik: mijn principes of mijn relatie?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben opgevoed met het idee: iets waar je niet achterstaat, moet je niet actief in stand houden. Dat houdt in dat ik nooit naar bepaalde landen op vakantie zou gaan vanwege hun regime. Bijvoorbeeld niet naar China vanwege de Oeigoeren en het gebrek aan persvrijheid.

Mijn vriendin overweegt nu een vakantie met haar beste vriendin naar Israël. Het zit mij behoorlijk dwars hoe Israël met de Palestijnen omgaat en voor mij is dat een reden om nooit mijn vrije tijd daar door te brengen of anderszins de Israëlische economie te steunen.

Er is bij mijn vriendin niet echt sprake van een specifieke culturele interesse in Israël. Elk ­ander zonnig mediterraan land volstaat ook.

Wat moet ik tegen haar zeggen? Moet ik mijn principes ­opzijzetten, zodat zij een leuke vakantie kan hebben, of moet ik het voortbestaan van onze relatie hieraan verbinden?

Ongure regimes

Beste Ongure regimes,

Het gaat niet om een eigen ­vakantie van u en uw vriendin. In dat geval zou een veto van u op Israël volstaan.

Het betreft een vakantieplan van uw vriendin met haar beste vriendin naar Israël. Verdiep u in de achtergrond hiervan. Misschien heeft de beste vriendin daar familie of vrienden wonen? Misschien heeft ze andere ­belangrijke redenen waarom ze per se naar Israël wil en uw vriendin meevraagt?

Afgezien daarvan hebben culturele en bezoek-boycots het ­probleem dat het politieke ­beleid van een bepaald land geen beslissing is van de hele bevolking. Rusland voert een wrede, totaal verwerpelijke oorlog, maar niet alle Russen staan ­achter Poetin (wat niet betekent dat het een goed idee is om op dit moment in Rusland de ­toerist uit te hangen ).

In principe mag uw vriendin haar eigen plan trekken voor ­individuele vakanties en hoeft ze zich niet te houden aan de voor- en afkeuren van haar vriend. Uw vriendin is een zelfstandig levend mens die haar ­eigen normen en standaarden erop nahoudt.

Het voortbestaan van uw relatie met haar koppelen aan haar ­vakantiebestemming lijkt me wel heel erg hard van stapel ­lopen. Dat zou neerkomen op: ik maak het uit, als jij het vliegtuig naar Tel Aviv neemt.

Bespreek het gewoon met uw vriendin. Hoor wat ze te zeggen heeft. Breng uw eigen ideeën naar voren. Laat het een tijdje sudderen en u ziet wel waar het op uitdraait. Zolang u tevreden bent met uw relatie (en uw vriendin ook, niet te vergeten), kunt u die beter niet opgeven over iets wat er goedbeschouwd niets mee te maken heeft.