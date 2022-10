Mijn vriendin wil haar sjofele zussen niet op haar feest met haar chique schoonfamilie. Kan ik daar wat van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin die ik al dertig jaar ken (eerder gescheiden) heeft een nieuwe vriend. Hij komt uit wat je noemt een gegoede familie. Daar was het haar niet om begonnen, maar ze is er wel heel tevreden mee dat ze deze vis aan de haak heeft geslagen.

Binnenkort geven ze een feest. Eigenlijk vooral voor zijn familie en kennissen. Van haar kant zijn alleen twee vriendinnen uitgenodigd (ik hoor ook bij de gelukkigen), maar niet haar twee zussen. ‘Laten we wel wezen’, zei ze tegen mij, ‘ze zien er toch niet uit?’ Ze liet me een foto zien, waarop ze er inderdaad een beetje sjofeltjes uitzien.

Ik vind het niet kunnen om je zussen om redenen van uiterlijk niet uit te nodigen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor haar relatie uitgaat en dan heeft ze haar familie nodig om op terug te vallen. Mag ik hier wat van zeggen? Ik dacht aan: ‘Was het een idee van Floris-Jan om je zussen niet te vragen?’

Sjofele zussen

Beste Sjofele zussen,

Ja, u kunt zeker iets tegen uw vriendin zeggen over haar bedenkelijke uitnodigingsbeleid. Het is niet makkelijk om kritiek te geven, omdat zij zich aangevallen zal voelen. Aan de andere kant is het heel onaangenaam om je eigen directe familie te passeren voor een feestje, omdat ze er niet goed genoeg uitzien of verkeerde kleding dragen.

Uw punt van kritiek is het waard om aan de orde te worden gesteld. Zeg tegen uw vriendin dat u dit een onprettige manier van doen vindt en onverstandig bovendien. Als er geen sprake is van vergaande ruzie, zijn mensen loyaal aan hun directe familie.

Uw idee om na te vragen of het niet-uitnodigen de wens van haar vriend was lijkt me heel goed. Op die manier kunt u iets omzichtiger, althans niet bij voorbaat beschuldigend, een gesprek hierover aangaan.