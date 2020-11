Mijn vriendin vroeg tegen onze gewoonte om een peperduur cadeau. Wat moet ik doen nu ik zelf bijna jarig ben?

Beste Beatrijs,

Ongeveer een maand voor haar verjaardag kreeg ik van een goede vriendin een appje met een foto van het cadeau dat zij graag zou willen ontvangen, plus informatie over waar ik het kon kopen. Dit stoorde mij nogal. Het gewenste cadeau lag ruim boven ons gebruikelijke budget en ik had al iets anders op het oog. Ik heb het cadeau wel aangeschaft en daar kwamen ook nog verzendkosten bij. Ik wilde voor haar verjaardag niet gierig overkomen, maar al met al kostte het mij het dubbele van wat ik gebudgetteerd had.

Later verklaarde ze dat ze op deze manier verzekerd was van een geschikt cadeau, omdat ze wilde minimaliseren. Ik vond dat zo naar om te horen, want ik zoek altijd met veel zorg cadeaus uit. Nu ben ik zelf over enkele weken jarig, maar voel mij toch wel erg bezwaard om zomaar een screenshot van een gewenst artikel toe te sturen. Hoe zal ik dit oplossen?

Cadeaus bestellen

Beste Cadeaus bestellen,

Een vraag om een bepaald cadeau te krijgen is nooit een verplichting. Het is altijd een vrijblijvende suggestie. Niemand kan van een ander eisen om een bepaald cadeau te kopen. Mensen hebben hun eigen ideeën en niet te vergeten: hun eigen budget. U hoeft zich niets aan te trekken van mensen die druk op u uitoefenen om uw budget te overschrijden omdat ze zo graag iets willen hebben. U was iets anders van plan om te geven aan uw vriendin – een prima reden om haar suggestie niet te volgen. Als ze had gevraagd waarom u niet deed wat ze had gevraagd, had u kunnen zeggen dat u dit cadeau leuker vond of geen geld had voor het gevraagde.

Voor uw eigen verjaardag raad ik u aan om hetzelfde te doen als altijd. Als u niet gewend bent om verlanglijstjes rond te sturen, doet u dat nu ook niet. Boven een bepaalde leeftijd (zeg boven de 21 jaar) hebben wensenlijstjes voor de zoveelste, niets-bijzonders-verjaardag toch vaak iets kinderachtigs.

