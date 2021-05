Mijn vriendin reed met haar auto tegen een muur, ze wil nu dat ik meebetaal aan de schade omdat ze mij wegbracht

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs ging ik bij een vriendin in een andere stad op bezoek. Toen het ’s avonds hard regende, bood ze aan mij naar het station te rijden. In het donker raakte zij een muurtje, waardoor haar auto een flinke deuk opliep. Nu wil ze dat ik de helft van de schade betaal, omdat ze ‘voor mij reed’. Ik weigerde dat, omdat ik vind dat zij voor de auto verantwoordelijk is. Daarop reageerde ze boos. Ben ik medeverantwoordelijk in deze situatie?

Mea culpa?

Beste Mea culpa,

Nee, uw vriendin mag de schade aan haar auto niet op u als passagier verhalen. Het is heel simpel: als een auto schade oploopt door toedoen van de bestuurder is de bestuurder verantwoordelijk en niet eventuele passagiers. Dat uw vriendin u een lift gaf heeft er niets mee te maken. Dat zou een mooie boel worden. Stel dat uw vriendin u niet had weggebracht, maar u was komen ophalen en op weg naar het station een paaltje had geraakt. Als ‘voor iemand rijden’ ook maar enig gewicht in de schaal zou leggen, zou dat betekenen dat u ook moest meebetalen, terwijl u zich niet eens in die auto bevond. Noch virtuele, noch echte passagiers dragen verantwoordelijkheid voor autoschade als gevolg van een fout van de bestuurder.