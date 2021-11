Mijn vriendin-plus wil mij alleen in mijn huis zien, wat betekent dit?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een maand of vier geleden heb ik (man van 60) een leuke, iets oudere vriendin getroffen. We hebben geen relatie, maar noemen het vriendschap-plus. Reden: ze is niet verliefd op mij, maar vindt mij leuk en aardig. Wanneer het haar schikt is ze in het weekend bij mij. We hebben het dan fijn met elkaar en hebben een goede verstandhouding op nagenoeg alle vlakken van het leven, ook op seksueel gebied.

Wat er bij mij schuurt: ik heb haar gevraagd waarom ik niet eens bij haar thuis mag komen in plaats van dat zij altijd naar mij reist (120 km). Zij zei toen dat de buren alles zien en ze wil geen geroddel over een vreemde man die zijn auto in de straat parkeert. Nu ik haar langer ken, weet ik dat er naast familie en vriendinnen ook collega’s bij haar over de vloer komen die volgens mij ook ‘vreemden’ voor de buren zullen zijn. Ik heb gevraagd of ze iets voor mij verbergt, maar dat ontkent ze. Ze geeft gewoon geen verklaring waarom ik niet in haar huis welkom ben. Als ik het ter sprake breng, ontstaat er een negatieve sfeer en de laatste keer zei ze dat ze zou stoppen met bij mij komen, als ik hierover bleef zeuren. Moet ik het maar accepteren?

Er wringt iets

Beste Er wringt iets,

Als uw plus-vriendin alleen bij u over de vloer wil komen en nooit met u bij haar thuis wil afspreken, kan dat maar één ding betekenen: uw vriendin schaamt zich. Die schaamte kan voor zichzelf zijn (zij is misschien een hoarder of haar huis is een smerige bende) of voor u. Zij noemt als argument ‘de buren’ oftewel: ‘Wat zullen die wel niet denken?’ In een prettige relatie (al dan niet met seks – dat is niet relevant) houdt men zich niet bezig met de vraag wat de buren ervan zullen vinden. Dan heeft iemand gewoon afspraken met mensen die langskomen, van wie er mogelijk wel eens eentje blijft overnachten. Doorgaans interesseert het buren niet met wie de buurvrouw zoal omgaat.

Als uw vriendin wel andere mensen ontvangt in haar huis, alleen u niet, kan dat niet aan de buren liggen (dat zal maar een detail zijn) – het is erger: zij wil niet dat u haar familie, vrienden of kennissen ontmoet. De beste manier om zo’n ontmoeting te voorkomen is natuurlijk om ervoor te zorgen dat u nooit in haar privédomein verkeert. Uw vriendin wil u op geen enkele manier integreren in haar dagelijkse leven. Dit is een akelige manier van een relatie onderhouden. Zelfs een gewone vriendschap (zonder seks) is al vervelend, als het een vriend niet is toegestaan om eens iemand uit de vriendenkring van de ander te ontmoeten. Uw vriendin brengt harde grenzen aan in haar leven, waarbij u achter een schot zit, zorgvuldig afgeschermd van de rest van haar sociale contacten. Dat is een onplezierige relatie. Stuur haar de laan uit.