Mijn vriendin nodigt zichzelf steeds uit bij mij thuis

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een vriendin die consequent zichzelf uitnodigt voor de vrijdagmiddagborrel. Dat gaat zo: ‘Zullen we aanstaande vrijdag weer eens gezellig bor­relen bij jou?’. Ze vraagt nooit of ik bij haar kom. Ze vindt het heerlijk bij mij, omdat ik flink ­uitpak met de lekkerste wijn en hapjes. Ze is gescheiden en klaagt altijd over geldgebrek. Ook neemt ze nooit iets mee. Er iets over zeggen voelt voor mij te gefrustreerd. Hoe kan ik haar duidelijk maken dat dit niet gepast is? Of moet ik gewoon niet zeuren?

Altijd bij mij

Beste Altijd bij mij,

Dit is heel simpel op te lossen. De volgende keer dat uw vriendin zegt: ‘Zullen we vrijdag gezellig gaan borrelen?’, geeft u als antwoord: ‘Ja leuk, laten we voor de verandering bij jou thuis afspreken. Je bent al heel vaak bij mij geweest.’ Mocht ze tegensputteren dat ze geen geld heeft, wees dan royaal en zeg dat u best een flesje wijn wil meebrengen, als zij voor de rest zorgt.