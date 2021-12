Mijn vriendin Nienke heeft een bazig nieuw vriendinnetje. Ik (11 jaar) vind haar stom. Wat moet ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een meisje van elf en heb twee beste vriendinnen. De ene heet Nienke en de andere Coralie (niet hun echte namen). We speelden altijd met z’n drieën, maar Nienke had in groep 7 een andere vriendin gevonden. Coralie en ik vonden die andere stom, omdat ze heel bazig was en altijd wou bepalen wat we gingen doen. Bovendien pakte ze Nienke van ons af en we konden nooit meer met z’n drieën spelen, want dan moest het met z’n vieren. Het werd zo erg in groep 8 dat we bijna elke week ruzie hebben en steeds een gesprekje met de juf moeten hebben. Ik wil Nienke niet kwijt en ik kan niet doen alsof ik die vierde aardig en leuk vind. Wat moet ik nu doen?

Meidengedoe

Beste Meidengedoe,

Dit soort dingen gebeurt de hele tijd in meisjesvriendschappen op die leeftijd (en op oudere leeftijd trouwens ook). Een meisje ontdekt iemand anders om bevriend mee te zijn en laat haar eerdere vriendin(nen) in de steek. Of ze wil alleen nog maar bevriend zijn met haar eerdere vriendinnen, als de nieuwe vriendin ook mag meedoen. Maar als jullie het nieuwe meisje niet leuk vinden, is het niet gezellig. Hier is niets aan te doen. Iedereen mag bevriend zijn met wie ze wil en niemand hoeft bevriend te zijn met iemand die ze niet wil.

Laat Nienke gewoon doen waar ze zin in heeft. Zelf heb je altijd Coralie nog, dus het is niet zo dat je alleen over blijft. Maak geen ruzie meer met Nienke en ook niet met haar nieuwe vriendin. Soms gaan vriendschappen voorbij. Dat is jammer, maar neem het Nienke niet kwalijk dat ze iemand anders ook leuk of misschien zelfs leuker vindt. Je kunt ook altijd nog eens proberen om met z’n vieren te spelen. Soms valt iemand die je eerst stinkvervelend vond na een tijdje best mee.