Mijn vriendin neemt nog steeds elke avond haar knuffel mee naar bed

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds kort woon ik (man, 33) samen met mijn vriendin. Het bevalt ons allebei erg goed: ik voel me erg thuis in ons nieuwe huis en we hebben het samen heel gezellig.

Er is alleen voor mij één pro­bleem­pje: mijn vriendin blijkt elke nacht haar knuffelkonijn Pluisje mee naar bed te willen nemen. Ik vind dit eerlijk gezegd raar. Is dat niet infantiel voor een volwassen vrouw? En daarnaast: ze heeft mij nu toch om mee te knuffelen?

Ik durf het onderwerp niet zo goed aan te snijden, ik wil geen conflict creëren om zoiets pietluttigs. Tegelijkertijd voel ik me er wel een beetje ongemakkelijk bij. Wat te doen?

Konijn in bed

Beste Konijn in bed,

Uw vriendin wil haar knuffel­konijn elke nacht naar bed ‘mee­ne­men’. Houdt dat in dat haar konijn overdag op de bank zit? Als er sprake is van het konijn ‘verplaat­sen’ (overdag zit het in de huis­ka­mer of aan tafel, ’s nachts in bed), zou dat reden voor zorg zijn.

Voor kleine kinderen fungeert een favoriet speelgoedbeest vaak als transitieobject: als het kind het even moeilijk heeft of hangerig of slaperig is, grijpt het z’n knuffelbeest vast om steun aan te ontlenen. Als het kind ouder wordt, is het speelgoedbeest overdag niet meer nodig en blijft het in bed om ’s avonds mee in slaap te vallen. Sommige mensen blijven hun hele jeugd en volwassenheid gehecht aan die aanwezigheid in bed. Dat kan op zichzelf geen kwaad.

U vindt het kinderachtig gedrag voor een volwassen vrouw, maar dat komt doordat het pluizige object oogjes heeft. Als u de oogjes wegdenkt, blijft er alleen een zacht kussentje over met een paar uitstulpingen en een bepaalde voor uw vriendin vertrouwde geur. U zou er waarschijnlijk geen pro­bleem mee hebben, als uw vriendin een of ander kussentje zonder zoogdiervorm in haar bed had liggen.

Als u merkt dat uw vriendin liever met haar speelgoedkonijn knuffelt dan met u, of als uw vriendin haar konijn de hele dag met zich meesleept, zou u eens een gesprek met haar kunnen voeren over geeste­lijk welzijn en de afhankelijkheid van pluizige objecten, maar als dat konijn alleen maar als decorstuk in bed ligt, raad ik u aan om u er niet aan te storen.