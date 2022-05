Mijn vriendin komt vaak te laat of helemaal niet opdagen bij afspraken. Kan ik haar laksheid afstraffen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vriendin van me heeft altijd de gewoonte gehad om te laat (minimaal een kwartier, maar een uur te laat kwam ook voor) op afspraken te verschijnen. Ook zegt ze regelmatig afspraken op het allerlaatste moment af of houdt ze het in het midden of ze wel of niet komt: ‘Laat ik nog weten’.

In de loop der jaren heb ik haar vaak aangesproken op dit gedrag, maar dat heeft niet geholpen. Ik spreek daarom minder met haar af of alleen nog bij mij thuis. Nu heb ik haar uitgenodigd om mee te gaan naar een theatervoorstelling. Ze zou nog laten weten of ze kan op die dag, maar een week later heb ik nog niets gehoord.

Moet ik haar nog een keer vragen of ze wel of niet meegaat? Of kan ik beter niets doen en zal ik iemand anders vragen om mee te gaan?

Laksheid afstraffen?

Beste Laksheid afstraffen,

Als uw vriendin met een dergelijke voorgeschiedenis na een week nog niet heeft laten weten of ze mee wil, kunt u er veilig van uitgaan dat ze geen belangstelling heeft. U hoeft er dus niet nog eens achteraan te bellen. Vraag gerust iemand anders mee voor de voorstelling.