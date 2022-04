Mijn vriendin klaagt en zeurt nogal veel, hoe moet ik daarmee omgaan?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een vriendin met wie ik sinds een jaar of vijf bevriend ben. We hebben samen gestudeerd en een jaar in hetzelfde studentenhuis gewoond. Ik zou haar nooit omschrijven als een sprankelende, positieve persoon, maar de laatste tijd is ze nog negatiever en pessimistischer dan normaal. Een gesprek met haar gaat voor het overgrote deel heen met klagen, zeuren en zeiken.

Na afloop van zo’n ontmoeting voel ik me futloos en leeggezogen. Ik wil de vriendschap niet beëindigen, maar weet ook niet wat ik wel moet doen. Hebt u tips?

Belastende vriendschap

Beste Belastende vriendschap,

Er zijn twee dingen die u kunt doen. In de eerste plaats: bespreek het met uw vriendin. Op een open en rustige manier, waardoor ze zich niet onmiddellijk bedreigd voelt. U wil haar niet kwijt, dus het kan de moeite lonen om haar enige feedback te geven.

U zegt dan iets in de trant van: ‘Ik ben op je gesteld, maar ik heb de laatste tijd moeite met je negatieve houding. Onze gesprekken gaan altijd over dingen die je vervelend vindt, waar je over klaagt en het is alleen maar somberheid. Na afloop van zo’n gesprek ben ik zelf somber, mijn energie is weg en dan zie ik ertegen op om weer met je af te spreken. Ik ben geen therapeut en ik wil het ook niet worden. Hoe denk je dat dit anders kan? Is er iets wat we samen kunnen doen om onze gesprekken wat lichter te maken? Of kun je zelf iets veranderen?’

Het doel van dit gesprek is haar te waarschuwen dat ze door haar opstelling de vriendschap in gevaar brengt.

Het andere ding wat u kunt doen is minder praten en meer activiteiten ondernemen. Tijdens de lockdown was dit lastig, omdat er zo veel dicht was, maar sinds de recente versoepelingen kunt u met uw vriendin naar de film of u kunt een voorstelling of een tentoonstelling bezoeken. Een flink eind fietsen of iets anders sportiefs is ook altijd goed. Of doe een spelletjesavond met een paar anderen erbij.

Door dingen te ondernemen haalt uw vriendin haar aandacht weg bij zichzelf en haar problemen en verlegt die naar iets buiten haarzelf. Vaak worden mensen daar opgewekter van.