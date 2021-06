Mijn vriendin is nogal loslippig, ook over mij

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een van mijn vriendinnen is weinig discreet. Laatst vertelde zij mij uitgebreid over het datingleven van een vriendin van ons. Andersom gebeurt het ook: zij had een gemeenschappelijke vriend verteld over een sollicitatie die ik deed, waarna de vriend later bij mij informeerde hoe het met mijn baanplannen stond. Kan ik mijn vriendin hiermee confronteren, als zij over anderen begint te vertellen of als uitkomt dat zij mijn vertrouwen heeft geschaad? Als zij mij vertelt over anderen vind ik dat niet zo erg (indiscreet doch interessant), maar als mijn eigen privéomstandigheden op straat komen te liggen vind ik dat vervelend.

Indiscrete vriendin

Beste Indiscrete vriendin,

U vindt het enerzijds prima om verhalen van je vriendin over andere mensen te horen, anderzijds bevalt het u niet als diezelfde vriendin uw dingetjes met andere mensen bespreekt.

Het is van tweeën één: de ene optie is dat u zich verre houdt van geroddel in het algemeen, wat betekent dat u uw vriendin duidelijk maakt dat u niet naar verhalen over derden wil luisteren én dat u haar voorhoudt dat u het vervelend vindt als ze met anderen over u spreekt. De andere optie is dat u de verhalen van uw vriendin over derden met belangstelling aanhoort en het voor lief neemt dat ze ook met anderen uw wederwaardigheden doorneemt.

Het zal duidelijk zijn dat optie 1 onhaalbaar is, omdat weinig mensen een interessant verhaal over een niet-aanwezige gemeenschappelijke bekende kunnen weerstaan. Er zit dus niets anders op dan te accepteren dat uzelf ook de revue passeert in gesprekken van uw vriend(inn)en. Mensen praten nu eenmaal over andere mensen – dat is voor velen een favoriete tijdpassering. U kunt uzelf beschermen tegen loslippigheid van vriend(inn)en door het zwijgen ertoe te doen over dingen waarvan u niet wil dat ze op straat komen te liggen of, als u het toch wil bespreken, uw gesprekspartner uitdrukkelijk om discretie te verzoeken. Als u met klem aan iemand vraagt om bepaalde zaken niet door te vertellen (aan niemand!), zullen ze zich wel aan die belofte houden. Al zullen er alsnog heel wat mensen zijn die menen dat zo’n geheimhoudingsbelofte niet opgaat voor hun partner, omdat ze ‘voor hun eigen partner toch geen geheimen hebben?’ En vervolgens gaat die partner ook weer los met de nieuwtjes.

Ga er maar van uit dat eenmaal prijs gegeven informatie over uzelf altijd in bredere kring terechtkomt, als die informatie tenminste interessant genoeg is. Meestal is dat geen ramp. En als u dat niet wil: zwijg.