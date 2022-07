Mijn vriendin is alleen ’s avonds uitgenodigd voor het huwelijk van mijn broer

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw van 28. Binnenkort gaat mijn broer trouwen. Ik verheug me hier erg op. Probleem is alleen dat mijn vriendin niet is uitgenodigd voor de festiviteiten overdag, maar pas in de avond welkom is. Voor de vriendin van mijn zusje geldt hetzelfde. Mijn vriendin vindt het niet erg en komt graag naar het feest, maar ik vind het heel jammer dat ze er overdag niet bij is, omdat het de bruiloft is van ­iemand die zo dicht bij mij staat. Wat te doen?

Partner mag niet komen

Beste Partner mag niet komen,

Normaal gesproken zijn partners van broers of zussen altijd welkom op de bruiloft van een broer of zus. Dus als u uitgenodigd bent als daggast, is het vreemd dat uw vriendin pas ’s avonds welkom is. Hetzelfde geldt voor de vriendin van uw zusje. Die zou ook overdag welkom moeten zijn.

Ga eerst eens bij uw broer ­informeren naar de reden van deze uitsluiting. Heeft het soms te maken met lesbische relaties? Dat is echt een slechte reden om iemand niet uit te nodigen. Homo of hetero zou niet moeten uitmaken.

Enfin, bespreek het met uw broer, en u hoort wel wat er aan de hand is.