Mijn vriendin eist dat ik naar haar bruiloft in Denemarken kom

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin van mij gaat trouwen in de zomervakantie van 2022 in Denemarken, waar haar partner vandaan komt. Het betreft een geheel verzorgd lang weekend van drie dagen. Genodigden betalen alleen hun reiskosten. Ik maak graag lange, verre reizen en ben door mijn werk gebonden aan de schoolvakanties. Door corona zal het er dit jaar wel niet van komen. Voor 2022 heb ik een reis van zeven weken naar Zuid-Amerika gepland, waarschijnlijk de laatste kans, voordat ik een gezin wil stichten. Dit is lastig te combineren met een bruiloft in Denemarken.

Ik vind dit een moeilijke keuze en heb het besproken met mijn vriendin, die boos en verdrietig reageerde. Zij zei dat ze mij voortaan als minder goede vriendin zou beschouwen als ik niet zou komen. Ik vind dat ze mij hiermee onder druk zet. Anderzijds is het wel een bruiloft van een goede vriendin. Wat te doen, kiezen voor mijzelf of voor de vriendschap?

Bruiloft op termijn

Beste Bruiloft op termijn,

Het huwelijk van uw vriendin is pas over anderhalf jaar. Het is rijkelijk vroeg om nu al vast te leggen of u erheen zult gaan of niet. U had dat beter even in het midden kunnen laten. Uw overwegingen dienaangaande moet u sowieso niet aan uw vriendin voorleggen. Zij is degene die op een bepaalde datum trouwt en daarvoor gasten uitnodigt. Vervolgens is het aan de gasten om de uitnodiging wel of niet te accepteren. Het heeft geen zin om uw aarzelingen met uw vriendin te bespreken, want het is simpelweg haar beslissing niet en het past haar ook niet om u onder druk te zetten. Er kunnen tal van redenen zijn die u nu niet kunt voorzien waarom u te zijner tijd besluit om niet af te reizen naar deze buitenlandse bruiloft. Twee maanden van tevoren uw komst aanmelden of afzeggen is een prima termijn.

Ik raad u aan om de hele beslissing uit te stellen tot ergens in de loop van 2022. Dat duurt nog heel lang en tegen die tijd ziet u wel wat u het beste lijkt. Als dat een lange, verre reis is, doet u dat. Maar misschien gaat het u tegen die tijd toch aan het hart om de trouwerij van uw vriendin te missen en dan gaat u naar Denemarken. Schuif uw keus voorlopig op de lange baan.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.