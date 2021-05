Mijn vriend wil samenwonen, daar voel ik na mijn eerdere scheiding niets meer voor

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Tien jaar geleden ben ik na een huwelijk van twintig jaar gescheiden. Dat was een nare periode met heel veel financiële ­ellende, zoals de gedwongen verkoop van ons huis. Ik woon nu in een klein, maar fijn huurhuisje en sinds vijf jaar heb ik een vriend, een aardige, attente man. Mijn vriend en ik hebben beiden een drukke baan (kinderen zijn het huis uit) en zijn alleen in het weekend samen. We bellen wel iedere avond. Hij zou graag willen samenwonen in zijn grote huis. Ik heb mijn aarzelingen, want ik vind het heerlijk om door de week mijn eigen gang te gaan en alleen te zijn. Ik ben ook bang om mijn huis op te geven. Ik wil nooit meer een huis opsplitsen en de bijbehorende ellende meemaken, mocht het mislopen. Ik probeer dat duidelijk aan hem te maken, maar hij voelt zich erdoor gekwetst. Hoe kan ik voor mijn eigen wensen opkomen zonder hem te kwetsen?

Liever alleen

Beste Liever alleen,

Na een relatie van vijf jaar voelt u er niet voor om de band met uw vriend hechter te maken door te gaan samenwonen, terwijl hij dat wel graag zou willen. Mogelijk heeft uw eerder mis­gelopen huwelijk ermee te maken dat u terugdeinst voor samenwonen, maar ik vermoed toch ook dat u geen honderd procent vertrouwen hebt in de toekomstbestendigheid van uw relatie.

Een weekendrelatie beantwoordt precies aan uw verlangens: door de week woont u alleen en kunt u doen waar u zelf zin in hebt, in het weekend doet u iets gezelligs met uw vriend. Als uw vriend er ook zo over zou denken, zou er geen probleem zijn. Het fenomeen ­latrelatie komt regelmatig voor onder oudere, eerder gescheiden mensen die gehecht zijn aan de vrijheden van het single bestaan. Maar uw vriend heeft meer behoefte aan u dan u aan hem. Je zou kunnen zeggen: hij houdt meer van u dan u van hem.

Dit is een onoplosbaar probleem, want hij kan niet van u vragen of u zich over uw bedenkingen heen zet. Het is heel simpel: als u niet wil samenwonen, dan gebeurt het niet. De redenen waarom u dit niet wil, doen er niet eens toe.

Bespreek het met uw vriend. Het is een pijnlijk onderwerp, want in wezen wijst u hem af. Maar het moet hem duidelijk zijn dat samenwonen er niet in zit. Hij mag geen valse hoop koesteren dat u het later misschien nog wel wil.

Vervolgens kan hij bepalen hoe hij hiermee om wil gaan. Hij kan zich neerleggen bij uw afwijzing en de huidige latrelatie voortzetten. Dan blijft alles bij het oude. Het is ook mogelijk dat hij het voor gezien houdt, omdat een beperkte latrelatie voor hem op den duur niet genoeg is.

Houd er rekening mee dat hij ­ervoor kiest om op zoek te gaan naar een andere vrouw, die wel haar leven met hem wil ­delen.