Mijn vriend vergelijkt mij continu met zijn ex, is hij wel over haar heen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik woon samen met een nieuwe vriend die erg lief en gezellig is. Vorig jaar is hij gescheiden na een huwelijk van twaalf jaar. Zijn vrouw was bij hem weggegaan omdat ze een ander had. Hij en zijn ex hebben co-ouderschap voor hun twee kinderen van tien en acht. Ik ben blij dat ze als vrienden uit elkaar zijn en alles in goed overleg regelen. Dat is fijn voor de kinderen, voor hen en dus ook voor mij.

Er is één ding dat me dwarszit: hij vergelijkt mij continu met haar. Als we kleding kopen, zegt hij: “Ja, dat stond X ook nooit mooi”. Na een bijzondere vrijpartij: “Dat deed X nu nooit”. Als ik iets nieuws aan heb: “Zoiets zou X nooit dragen, leuk dat jij dat wel doet”. Hij zegt wel steeds dat ik leuker ben, maar dat vergelijken vind ik toch onprettig. Als ik vraag of hij wel over haar heen is, stelt hij dat hij anders niet was gescheiden. Maar toch heb ik mijn bedenkingen: is hij echt wel over zijn ex heen, kom ik niet te vroeg in zijn leven?

Openlijk vergelijken

Beste Openlijk vergelijken,

Het is goed mogelijk dat uw verse relatie te dicht op het huwelijk van uw vriend zit. Bovendien gebeurde het opbreken niet op zijn initiatief, maar op dat van zijn ex. Uw vriend had beter een jaartje rustig aan kunnen doen met u in plaats van zich onmiddellijk in een nieuwe samenwoonsituatie te storten. Dat neemt niet weg dat het openlijk vergelijken van een eerdere en een nieuwe partner altijd vervelend is. Voor beide betrokkenen. Begrijpelijk wordt u daar onzeker van, ook al valt de vergelijking in uw voordeel uit.

Doe een dringend beroep op hem om op te houden met het vergelijken van u met zijn ex, omdat u daar zenuwachtig en onzeker van wordt. Kondig aan dat u hem elke keer zult afkappen, zodra hij begint over zijn ex die hetzelfde of juist niet hetzelfde deed. Maak duidelijk dat u hier niet in bent geïnteresseerd. Een relatie met een gescheiden persoon heeft allerlei onvermijdelijke consequenties, maar vergelijkingen aanhoren hoort daar niet bij, al was het maar omdat de vergelijkingen op een gegeven moment in de toekomst in uw nadeel zullen uitvallen: “Dat deed X veel beter!”