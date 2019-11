Mijn vriend kapt het onderwerp ‘kinderen’ steeds af

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik (dertigers) hebben drie jaar een relatie en wonen sinds anderhalf jaar samen in ons koophuis. We hebben een samenlevingscontract. In het begin van onze relatie hebben we het onderwerp kinderen besproken en we wilden toen allebei later graag twee of drie kinderen. Ons huis is ruim genoeg, we hebben allebei een vaste baan en onze financiën zijn op orde. Er staat ons niets in de weg om met kinderen te beginnen, maar als ik het onderwerp aansnijd, houdt mijn vriend het af en zegt dat hij eerst een aantal jaren wil samenwonen. Ik ben 33 en heb niet de tijd om het krijgen van een kind nog langer uit te stellen. Als we geen concrete plannen maken om met anticonceptie te stoppen, vrees ik dat het er helemaal niet meer van komt. Hoe kan ik deze situatie gunstig beïnvloeden?

De tijd dringt

Beste De tijd dringt,

Het moet voor u vreselijk frustrerend zijn dat uw vriend, met wie u samenwoont, domweg nee zegt tegen uw vanzelfsprekende verlangen om de volgende stap te nemen, terwijl hij en u eerder op dezelfde lijn zaten. U hebt beiden een goede baan, u woont samen in een koophuis en u hebt de geschikte leeftijd. Sterker, als u langer wacht, wordt het moeilijker, want uw vruchtbaarheid loopt alleen maar terug. Het moment om zwanger te worden is nu.

U hebt hier al over gesproken met uw vriend, maar hij vertoont koudwatervrees. Dan moet u zelf de knoop doorhakken. Voer nogmaals een gesprek over de toekomst. Zeg tegen uw vriend dat u heel graag met hem een gezin wil stichten en dat het belangrijk is om daar snel mee te beginnen, omdat u er niet jonger op wordt. Vertel hem dat u sinds vandaag gestopt bent met de anticonceptie en dus zwanger kunt worden. Niemand kan een vrouw dwingen om de pil te slikken, maar vraag desondanks dringend om zijn instemming. Hopelijk reageert hij met: ‘Oké, vooruit dan maar, als je dat zo graag wilt’. Als hij zich blijft verzetten tegen voortplanting, kan hij zichzelf beveiligen met condooms. Maak hem wel duidelijk dat zijn weigering om de mogelijkheid van een zwangerschap toe te laten voor u de consequentie zal hebben dat u zich minder gecommitteerd voelt aan uw partnerschap. Misschien vormt een aanhoudende patstelling op den duur zelfs een breekpunt voor de hele relatie.

Het is niet leuk om uw vriend voor het blok te moeten zetten met een eenzijdige beslissing. Maar u moet voorkomen dat u jarenlang aan het lijntje wordt gehouden, totdat uw vriend op uw 42ste de relatie alsnog verbreekt omdat hij verliefd is geworden op een andere (jongere) vrouw, met wie hij vervolgens wel een kind krijgt, omdat die nieuwe vrouw niet over zich heen laat lopen. Neem het stuur over in uw relatie en zet een scherpe bocht in. Grootste kans is dat uw vriend zich neerlegt bij de nieuwe koers. Als hij nu niet onder druk overstag gaat, zal hij dat binnen afzienbare tijd ook niet uit zichzelf doen. Dan wil hij gewoon niet, punt. Het is altijd nuttig om te weten waar u aan toe bent.