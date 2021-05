Mijn vriend is net íets te close met zijn beste vriendin, kan ik daar wat van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik hebben ruim twee jaar een relatie. We wonen niet samen, maar brengen veel vrije tijd samen door. Hij heeft een beste vriendin, om wie ik weinig geef. Ik kan koffie met haar drinken, dat is het wel zo’n beetje. Ze was gewend om bij mijn vriend te blijven slapen na een avondje bezoek (ze woont een paar straten verder). Ze ligt dan bij hem in bed, wanneer ze geen zin hebben het logeerbed op te maken. Toen ik daar bezwaar tegen maakte, vond mijn vriend dat onzin, want ‘er gebeurt toch niets en zo deden ze dat al jaren’. Hij beschuldigde mij van jaloezie, toen ik zei dat ik niet begreep waarom ze niet in haar eigen huis kon slapen. Uiteindelijk heeft hij onder protest een eind aan deze routine gemaakt, wat de vriendin mij heel kwalijk heeft genomen.

Een ander punt van ongenoegen is dat de vriendin regelmatig langskomt om de zonnebank te gebruiken en uitgebreid in bad te gaan, want ‘dat doet ze ook al jaren’. Toen ik laatst bleef thuiswerken in het huis van mijn vriend, stond ze ineens in de kamer: ze kwam zonnen en in bad (benen scheren, nagels lakken enzovoort). Ik ben toen vertrokken. Mijn vriend is superlief voor me, maar dit voelt ergens niet goed. Doe ik nu moeilijk?

Een lastige driehoek

Beste Een lastige driehoek,

De beste vriendin van uw geliefde was gewend om in zijn bed te blijven slapen, weliswaar zonder hanky panky, maar toch. Ze heeft een sleutel van zijn huis en verschaft zich bij afwezigheid van haar vriend toegang om gebruik te maken van de voorzieningen. Dit is voor een goede vriendschap een extreem intieme omgang. Eigenlijk bevindt u zich in een ménage à trois, waarbij u eerste rechten heeft op een plaats in het bed van uw geliefde, maar als het aan hem en zijn beste vriendin ligt, neemt de vriendin die plaats in beslag, als u eens een nachtje in uw eigen huis doorbrengt.

Het komt erop neer dat zijn beste vriendin alle sociaal-emotionele en gezelligheidsbehoeften van uw geliefde vervult, behalve seks. Pas dan komt u in beeld. Uw geliefde is zo vertrouwd met zijn beste vriendin dat alles wat hem toebehoort naar believen door haar gebruikt mag worden. Elk bezwaar wat u tegen deze gang van zaken inbrengt komt op het conto van jaloezie terecht. In deze haremachtige situatie is niet eens duidelijk of u Vrouw 1 of Vrouw 2 bent. Het lijkt dubieus dat u erin kunt slagen om de vriendin van haar ereplaats te verdrijven. Zelfs als het u zou lukken, krijgt u ongetwijfeld te maken met verongelijkte gevoelens van uw geliefde die zal vinden dat hij zich voor u opgeofferd heeft. Met zo’n pyrrusoverwinning schiet u niet op. Houd de relatie voor gezien. De bovenste beste vriendschap van deze twee biedt geen plaats voor u.