Mijn vriend is alleen ’s avonds op de bruiloft uitgenodigd, moet ik solidair met hem zijn?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Deze zomer trouwt mijn neef. Onlangs ontvingen mijn vriend en ik, die samenwonen, hiervoor de uitnodiging. Tot mijn verbazing vonden we twee enveloppen in de brievenbus: één voor mij met daarin een uitnodiging als daggast, en één voor mijn vriend, die alleen op het feest ’s avonds uitgenodigd is. Het voelt voor mij gek om zonder mijn vriend te gaan. Is zo’n manier van uitnodigen gebruikelijk? Kan ik het maken om me solidair te betonen met mijn vriend en ook alleen ’s avonds op de bruiloft te verschijnen?

Gesplitst

Beste Gesplitst,

Het is niet gebruikelijk om een echtpaar of een samenwonend stel uit elkaar te halen bij een uitnodiging en te bepalen dat de een welkom is voor de hele dag en de ander alleen ’s avonds. Dat hoort iemand die gaat trouwen of een ander grootschalig feest geeft niet te doen. Aan de andere kant is het ook niet gebruikelijk om neven of nichten als daggast op een bruiloft uit te nodigen, omdat dat er meestal veel te veel zijn. Als iemand de neven en nichten er wel bij wil hebben omdat er een langlopend vriendschappelijk contact is, dan is men meestal ook verwelkomend ten opzichte van partners van genodigden, zoals uw vriend. Dan is gewoon iedereen welkom de hele dag.

Maar uw neef heeft toch een splitsing aangebracht tussen intieme gasten (die overdag én ’s avonds mogen komen) en minder intieme gasten, mensen zoals uw vriend, die alleen ’s avonds welkom zijn. In dat geval zou ik zeggen: wees solidair met uw vriend en ga alleen ’s avonds naar het feest. U mist dan verschillende programmaonderdelen, zoals het uitspreken van het jawoord, maar het feest ’s avonds is toch het leukste onderdeel van de bruiloft. Wel even afzeggen voor het dagprogramma!