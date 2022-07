Mijn vriend gaat weer met vrienden om die mij ooit hebben zwartgemaakt. Mag ik hem dat verbieden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik hebben al een paar jaar een relatie. We zaten in dezelfde vriendengroep en dat ging lang goed. Sommige vrienden stonden niet achter onze relatie, ik denk vanuit ­jaloezie, en hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Ze probeerden mijn vriend van me weg te houden, zeiden tegen hem dat ik ‘slecht’ voor hem was en hebben mij zwartgemaakt ­tegenover andere vrienden. Gelukkig trok mijn vriend zich hier niets van aan. Niet iedereen van de vriendengroep deed hier trouwens aan mee, gelukkig.

Nu hebben de kwaadsprekers het wel bijgelegd met mijn vriend, maar niet met mij. Voor mij geen probleem, ik hoef geen contact meer. Alleen mijn vriend denkt hier anders over: hij spreekt steeds vaker weer met hen af. Hij vraagt wel steeds of ik dit niet vervelend vind. Ik wil hem het contact niet ontzeggen, maar stiekem vind ik het wel erg dat hij nog met hen wil omgaan, aangezien zij zich vooral tegen mij hebben gekeerd. Hebt u advies voor mijn opstelling?

Vervelende vrienden

Beste Vervelende vrienden,

De vriendengroep is belangrijk voor uw vriend. Hij gaat ongetwijfeld al jaren met hen om. U maakte vroeger ook deel uit van deze groep, maar al met al zijn die vrienden voor u toch minder belangrijk, gezien het feit dat het conflict voor u niet bijgelegd hoeft te worden.

De kwestie dreigt nu te escaleren, omdat de vrienden terug willen naar normaal, zoals het vroeger was, terwijl u vindt dat uw vriend solidair zou moeten zijn met u en afscheid zou moeten nemen van de vriendenclub.

Ik raad u aan om hier heel terughoudend en voorzichtig mee te zijn. Tot nu toe heeft uw vriend zich voorbeeldig gedragen, maar als u hem op de man af vraagt om het contact met zijn vroegere vrienden te verbreken, zou dit weleens een te groot offer kunnen zijn. Uw vriend moet dan echt een deel van zijn verleden opgeven, terwijl hij zowel zijn vriendin als zijn oude vrienden wil behouden.

Als u en uw vriend nu zouden verhuizen naar een ander deel van het land, zou het anders ­liggen, maar als u toch in elkaars omgeving blijft verkeren, kunt u zich maar beter verzoenen. Schoon schip maken is een ­radicale maatregel die ook verlies geeft.

Mogelijk had u er vroeger meer oog voor, maar de vriendenclub moet ook aardige kanten hebben. Uw vriend kan misschien bemiddelen tussen u en enkelen van zijn vrienden, degenen met wie u relatief het minste moeite hebt, zodat u en zij weer samen door een deur kunnen. Het zou voor iedereen veel fijner zijn als de bron van ongenoegen werd opgeruimd en iedereen het weer gezellig kan hebben met elkaar. Als u het kunt opbrengen om u te verzoenen, althans met sommigen van de vriendengroep, zou er al heel veel zijn gewonnen, niet alleen voor uw vriend, maar ook voor uzelf.

Graag geef ik u ter overweging om ter wille van uw relatie hier enige moeite voor te doen.