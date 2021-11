Mijn vriend en ik hebben allebei een ander geloof. Heeft onze relatie toekomst?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik (beiden 25 jaar) hebben sinds vier jaar een relatie zonder dat onze ouders dit weten. We hebben verschillende religies en onze ouders zouden boos worden en onze omgang verbieden. Wij willen het beiden goed doen volgens ons geloof, maar we komen er niet uit. Hij zal zich nooit laten bekeren tot mijn geloof en ik ook niet tot het zijne. Ik heb dat wel overwogen, maar dan dacht ik weer aan mijn ouders en familie die dat vreselijk zouden vinden. Ik heb er vaker aan gedacht om onze relatie te beëindigen en verder te kijken, maar we voelen ons zo goed bij elkaar en het idee om opnieuw met iemand anders te beginnen, het vertrouwen te winnen en te hebben is erg moeilijk. Wij genieten gewoon van elk moment dat we met elkaar hebben, maar hoe moet het in de toekomst? Ik weet het even niet meer.

Twee geloven

Beste Twee geloven,

Een relatie van twee mensen met een verschillende religie kan alleen slagen, wanneer de partners elkaar volkomen vrij laten in de geloofsbeleving en -uitoefening. Dat betekent dat ze geen kritiek geven op elkaars geloof, dat ze tolerant zijn over de praktische consequenties van elkaars geloof en dat ze niet de partner tot hun eigen geloof proberen te bekeren. Op zichzelf kan zo’n relatie best goed gaan, maar er is een belangrijk struikelblok waardoor het toch bijna altijd mislukt: de kinderen.

Als u en uw vriend kinderen krijgen, zal er een keus gemaakt moet worden in welk geloof de kinderen worden opgevoed. Opvoeden in twee geloven tegelijk is meestal onmogelijk (tenzij die religies al dichtbij elkaar liggen, zoals een katholiek en een protestant). Maar als die religies verder uit elkaar liggen, moet er een keus worden gemaakt. Dat wil zeggen: een van de partners moet zeggen: ‘Het geloof is voor jou belangrijker dan voor mij, dus laten we de kinderen maar in jouw geloof opvoeden.’ Het is heel moeilijk om zo’n stap (opoffering) te zetten en de familie van degene die zich opoffert zal niet blij zijn. Ze zijn natuurlijk om te beginnen al niet blij met de relatie. Voordat u besluit te trouwen, voordat u erin geslaagd bent de tegenstand van uw families te overwinnen, praat eerst over de vraag in welk geloof u eventuele kinderen gaat opvoeden. Als u en uw vriend het hier niet eens over kunnen worden, heeft uw relatie geen toekomst.