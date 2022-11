Mijn vriend eet patat en hamburgers altijd en overal met mes en vork, ik vind dat nogal omslachtig

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs hadden mijn vriend en ik in een eetcafé burgers besteld. We kwamen in een discussie terecht over bestekgebruik bij gerechten die doorgaans met de hand worden gegeten. Mijn vriend eet gerechten als patat, pizza en burgers altijd met mes en vork. Een vega- of hamburger moet hij dan omslachtig stukje voor stukje ontleden om te kunnen eten. Zijn voornaamste reden is dat hij het vervelend vindt als zijn vingers vies worden. Met mes en vork eten is een vanzelfsprekende etiquette, maar voor sommige gerechten lijkt dit toch minder gepast en minder gewenst. Is bestekgebruik altijd goed of is dit toch afhankelijk van de context waarin het gerecht wordt gegeten?

Verplicht met de hand?

Beste Verplicht met de hand,

De gerechten die u noemt – pizza, patat, burgers en ander fastfood zoals kippenvleugels, kroketten of broodjes – kunnen inderdaad prima met de hand worden gegeten. Thuis of in restaurants maakt niet uit. Maar mes en vork of alleen een vork gebruiken mág natuurlijk wel. Sommige mensen hebben zo’n hekel aan vieze, kleverige vingers dat ze onder alle omstandigheden liever met mes en vork eten, zelfs de gerechten die zich er eigenlijk niet voor lenen. Als dat zo ligt, moeten ze dat vooral doen, want mes-en-vorkgebruik is nooit verboden. Restaurants serveren gerechten met een lepel, dan wel mes en vork en de meeste snackbars hebben voor klanten die dit op prijs stellen een bak met kleine houten vorkjes op de toonbank liggen.