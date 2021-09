Mijn vriend de fotograaf heeft (weliswaar voor een vriendenprijs) het trouwalbum verpest, wat nu?

Beste Beatrijs,

Vrienden van ons gingen trouwen. Ik heb een andere vriend die professioneel fotograaf is gevraagd of hij de trouwreportage wilde verzorgen. Ik benadrukte dat het vanzelfsprekend niet voor niets hoefde. Hij reageerde lacherig, zo van: ja dat is toch logisch. De reportage is zeer onverzorgd afgeleverd. De foto’s waren goed, maar het album is lukraak volgeplakt, geen enkele extra aandacht voor de vormgeving. Het is voor een vriendenprijs gedaan. Hadden we een prijsopgave moeten vragen?

Met de Franse slag

Beste Met de Franse slag,

Het is altijd raadzaam om een zakelijke overeenkomst ook zakelijk af te handelen, niet alleen met onbekenden, maar juist ook met vrienden of kennissen. Als u of het bruidspaar een professioneel fotograaf vraagt voor een klus, spreekt het nogal vanzelf dat hij daarvoor betaald wil worden, en het is overbodig (zelfs een beetje beledigend) om te benadrukken dat het ‘niet voor niets hoeft’.

De gewenste gang van zaken is dat de opdrachtgever naar de tarieven informeert, afspreekt waar de te leveren diensten uit zullen bestaan en dat beide partijen het geheel accorderen. De fotograaf kan bij het maken van de afspraak zeggen dat hij het wel voor minder wil doen (een vriendenprijsje), maar nog steeds moet duidelijk zijn, liefst zwart op wit, waar de opdrachtgever op kan rekenen: aantal foto’s, formaat daarvan, los op een stapeltje of in een album, andere wensen. Dus ja, u had om een prijsopgave moeten vragen en niet zomaar erop moeten vertrouwen dat het wel goed zou komen.