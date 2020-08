Mijn vader geeft mijn zus een auto van 28.000 euro cadeau, is dat normaal?

Beste Beatrijs,

Mijn vader (84) is sinds een jaar weduwnaar. Hij woont nog zelfstandig en redt zich heel aardig. Onlangs heeft hij besloten om geen auto meer te rijden. Enkele maanden eerder had hij nog een nieuwe auto aangeschaft. Ik ben de oudste van vier kinderen. Nu heeft mijn vader zijn auto (28.000 euro) aan mijn jongste zus geschonken. De laatste keer dat ik bij mijn vader op bezoek was, vertelde hij dat hij haar op het hart heeft gedrukt de auto snel op haar naam te zetten om te voorkomen dat het terugvloeit naar de erfenis. Mijn ­andere zus en broer hebben er geen moeite mee dat onze zus de auto krijgt. Toch merk ik bij mijzelf dat het schuurt en de ­verhoudingen onder druk zet. Ben ik te hebberig?

Een auto cadeau

Beste Een auto cadeau,

Als het om een oude auto met geringe dagwaarde ging, zou er geen probleem zijn, maar een bijna nieuwe auto van 28.000 euro is een te duur cadeau. Dat mag uw vader niet nonchalant weggeven, want op die manier kweekt hij jaloezie en rancune bij zijn andere kinderen. Ook als zij die gevoelens ontkennen, zullen ze dit voorval niet ver­geten. Een ouder hoort niet één kind te bevoordelen boven de rest. Uw vader heeft zelfs aan u verteld dat hij zijn jongste dochter heeft aangemoedigd om de cadeau gekregen auto op haar naam te zetten om te voorkomen dat die deel uitmaakt van de erfenis.

Dit is trouwens een zinloze manoeuvre. Natuurlijk moet uw zus de auto op haar naam zetten, als die haar eigendom wordt. Maar alsnog blijft staan dat uw vader die auto aan haar heeft ­gegeven en dus aan zijn eigen ­erfenis heeft onttrokken om één persoon te begunstigen.

Toen uw vader dit aan u vertelde, had u hem moeten vragen waarom hij dat zo heeft aangepakt. Waarom heeft hij zijn jongste dochter begunstigd ­boven de andere drie? Houdt hij soms meer van haar dan van de anderen? U kunt dit nog steeds aan uw vader vragen. Gewoon uit belangstelling. U kunt met hem bespreken dat kinderen het altijd vervelend vinden als de een veel meer (spullen, geld, liefde) krijgt dan de anderen. Om de ontstane ongelijkheid weer recht te breien zou die auto te zijner tijd in mindering ­moeten worden gebracht op de erfenis.

