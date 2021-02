Mijn tandarts heeft een onaangename mondgeur

Beste Beatrijs,

Ruim twintig jaar ga ik naar volle tevredenheid naar mijn tandarts, een sympathieke en deskundige man van mijn eigen leeftijd met wie ik een prima verstandhouding heb. Omdat ik een goed gebit heb, blijft mijn tandartsbezoek beperkt tot de halfjaarlijkse controle. De keren dat ik voor iets extra’s terug moet, zijn op de vingers van een hand te tellen. De laatste jaren heeft mijn tandarts een sterke, onaangename mondgeur ontwikkeld. Bij collega’s of buren is het een kleine moeite om in zo’n geval wat afstand te nemen, maar in de tandartsstoel is dat geen optie. Mijn gewaardeerde tandarts associeer ik inmiddels eerder met zijn mondgeur dan met zijn deskundigheid. Wat raadt u mij aan? De tandarts hier, al dan niet door tussenkomst van de assistente, subtiel op attenderen of mijn controles lijdzaam ondergaan?

Onwelriekende adem

Beste Onwelriekende adem,

Bijzonder dat nu net een tandarts last heeft van slechte adem! Een tandarts zou de eerste moeten zijn om goede mondhygiëne op zichzelf toe te passen en verdacht te zijn op mogelijke mondkwalen (die trouwens vaak niet veroorzaakt worden door slechte mondhygiëne, maar door iets anders). Aan de andere kant weten mensen het vaak niet van zichzelf dat ze slechte adem verspreiden, dus wie weet is het hem ontgaan.

U hebt een goede verstandhouding met uw tandarts, dus u kunt het onderwerp best met hem aan de orde stellen. Na afloop van uw controlebezoek kunt u zeggen: ‘Ik weet niet of je je ervan bewust bent, maar ik heb het idee dat je last hebt van halitosis. Ik meen dat althans op te merken. Klopt dat of heb ik last van olfactorische hallucinaties?’ De tandarts zal in eerste instantie schrikken uw opmerking, maar redelijkerwijs zal hij eerder blij zijn dat u hem gealarmeerd hebt dan beledigd. Vervolgens kan hij zijn eigen tandarts bezoeken voor een diagnose.

